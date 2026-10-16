Asian Para Games 2026: Hé lộ kịch bản về một lễ khai mạc đặc biệt

Chỉ còn ít ngày trước lễ khai mạc Asian Para Games 2026, nước chủ nhà Nhật Bản đã công bố chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Trong khi đó, ngọn lửa đại hội được lấy từ 31 địa phương của tỉnh Aichi đã hội tụ tại thành phố Nagoya ngày 15/10, mở đầu cho chặng cuối hành trình rước đuốc.



Ban tổ chức Asian Para Games 2026 chính thức công bố ý tưởng nghệ thuật và danh sách nghệ sỹ tham gia lễ khai mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5, diễn ra tại Aichi–Nagoya, Nhật Bản từ ngày 18-24/10.



Theo thông báo của Ban tổ chức, lễ khai mạc ngày 18/10 sẽ được xây dựng theo chủ đề "WABI-We Are Beautiful Individuals," mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi cá nhân và tinh thần đoàn kết bất chấp những khác biệt về thể chất, quốc gia hay văn hóa.

Ý tưởng này lấy cảm hứng từ triết lý thẩm mỹ truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là tinh thần Wabi gắn liền với nghệ thuật trà đạo. Thông qua âm nhạc, vũ đạo và các hình thức biểu diễn dân gian, nước chủ nhà muốn truyền tải thông điệp về sự hòa nhập, nghị lực vượt qua giới hạn và những giá trị nhân văn của thể thao người khuyết tật.



Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật do nghệ sỹ múa, biên đạo Moriyama Kaiji dàn dựng. Câu chuyện được thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể, âm thanh, giọng nói và thơ ca, trong đó có sự tham gia của nghệ sỹ khiếm thị Sekiba Rio.

Các tiết mục kết hợp nghệ thuật đương đại với những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh Aichi, bao gồm các hình thức biểu diễn lễ hội truyền thống và sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ địa phương.



Đáng chú ý, đài lửa của đại hội được chế tác từ đất lấy tại ba vùng sản xuất gốm nổi tiếng của Aichi là Seto, Tokoname và Sanshu. Công trình do các nghệ nhân và người dân địa phương cùng thực hiện, tượng trưng cho sự kết nối giữa truyền thống, thiên nhiên và con người.

Ban tổ chức cho biết ngọn lửa khi được thắp sáng sẽ không chỉ mang ý nghĩa khai mạc một sự kiện thể thao mà còn tượng trưng cho nghị lực, sự kiên trì và khát vọng vượt qua thử thách của các vận động viên khuyết tật.



Để tăng khả năng tiếp cận, lễ khai mạc sẽ cung cấp dịch vụ thuyết minh bằng âm thanh và phụ đề trên điện thoại thông minh, giúp khán giả, trong đó có người khuyết tật, có thể theo dõi và cảm nhận đầy đủ hơn các tiết mục.



Chương trình biểu diễn trước lễ khai mạc bắt đầu lúc 16h00, trong khi nghi thức khai mạc chính thức diễn ra lúc 18h00 ngày 18/10 theo giờ Nhật Bản, tức 16h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Trước đó, Nhật Bản đã tổ chức hoạt động hợp nhất ngọn lửa Asian Para Games 2026 tại công viên Tsuruma ở thành phố Nagoya vào chiều 15/10.

Ngọn lửa được lấy bằng nhiều phương thức khác nhau tại 31 địa phương thuộc tỉnh Aichi được tập hợp thành một ngọn lửa chung, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết và sự đồng hành của cộng đồng đối với thể thao người khuyết tật.

Theo lịch trình, ngọn lửa sẽ tiếp tục được rước qua một số địa điểm tại Nagoya trước khi hành trình kết thúc tại công viên Meijo ngày 17/10. Sau đó, ngọn lửa sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc ngày 18/10, đánh dấu thời điểm đại hội chính thức bắt đầu.

Với 18 môn thể thao trong chương trình thi đấu, Asian Para Games 2026 không chỉ là cuộc tranh tài của những vận động viên người khuyết tật hàng đầu châu lục mà còn là dịp để Nhật Bản quảng bá văn hóa truyền thống, tinh thần hòa nhập và những giá trị nhân văn thông qua thể thao./.

Asian Para Games: Đoàn Việt Nam khởi động, hướng tới mục tiêu huy chương Vàng Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn: Điền kinh, Bơi, Cử tạ , Bóng bàn và Cầu lông.

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