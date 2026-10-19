U17 Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng, hướng tới sân chơi thế giới

Sáng 19/10, đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc, bắt đầu đợt tập huấn kéo dài 10 ngày nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Chuyến tập huấn này được xem là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng thích ứng trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Theo VFF, trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển U17 Việt Nam dự kiến có 3 trận đấu giao hữu, lần lượt vào các ngày 22/10, 26/10 và 28/10, với các đối thủ gồm một câu lạc bộ U18 của Hàn Quốc, đội tuyển U16 Hàn Quốc và đội tuyển U17 Hàn Quốc.

Qua các trận đấu này, ban huấn luyện sẽ kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ và tiếp tục hoàn thiện lối chơi cho đội tuyển. Việc được thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn và cường độ cạnh tranh phù hợp cũng giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước thềm giải đấu lớn.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ trở về nước, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi lên đường sang UAE vào ngày 6/11 để bước vào đợt tập huấn tiếp theo.

Sau quá trình chuẩn bị, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Qatar tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam quyết tâm tạo dấu ấn tại sân chơi thế giới

Theo kết quả bốc thăm, tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

HLV Cristiano Roland cùng học trò muốn tạo ra sự khác biệt tại FIFA U17 World Cup 2026. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ ở trận ra quân vào ngày 20/11. Tiếp đến, thầy trò ông Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán U17 New Zealand (ngày 23/11) và U17 Mali (ngày 26/11).

Giải đấu tại Qatar sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi FIFA U17 World Cup, đánh dấu cột mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam.

Trước đó, trong bài trả lời trước chuyến tập huấn chuẩn bị cho giải đấu, huấn luyện viên Cristiano Roland đã chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển, sự sẵn sàng trước các đối thủ tại bảng G, cũng như những yêu cầu về kỷ luật và tinh thần tập thể khi bước ra đấu trường thế giới.

Ông Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị toàn diện cả về thể lực, chiến thuật lẫn tâm lý, với quyết tâm tạo dấu ấn tại sân chơi thế giới và mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ Việt Nam.

Đánh giá về các đối thủ tại vòng chung kết, vị "thuyền trưởng" này cũng cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu cả ba đối thủ, tập trung phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và tìm ra phương án phù hợp.

"Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Bỉ. Chúng tôi sẽ nỗ lực khai thác những điểm có thể tạo lợi thế và hướng tới mục tiêu giành điểm trong từng trận," ông Cristiano Roland cho hay.

Chia sẻ về các trận đấu giao hữu sắp tới, huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết: "Những trận đấu sắp tới có vai trò rất quan trọng. VFF đã tạo điều kiện để đội tuyển sang Hàn Quốc thi đấu ba trận giao hữu, nơi chúng tôi có thể kiểm nghiệm khả năng của các cầu thủ trước những đối thủ có cường độ thi đấu cao. Sau đó, đội sẽ tiếp tục tập huấn tại UAE trước khi sang Qatar."

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại giải U17 World Cup 2026.

Vị chiến lược gia này khẳng định mục tiêu của toàn đội là luôn sẵn sàng, thi đấu tốt nhất có thể trong từng trận và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

"Chúng tôi thực sự muốn tạo ra sự khác biệt," ông Cristiano Roland khẳng định. "Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện. Sự đón nhận và ủng hộ của người hâm mộ trong những hành trình vừa qua luôn là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhiều hơn"./.

Đội tuyển U17 Việt Nam đối đầu "Quỷ đỏ" Bỉ ở trận ra quân VCK World Cup 2026 "Những Chiến binh Sao Vàng" đụng độ U17 Bỉ ở trận ra quân vào ngày 20/11. Ba ngày sau, U17 Việt Nam chạm trán U17 New Zealand. Đến ngày 26/11, thầy trò huấn luyện viên Roland sẽ chạm trán U17 Mali.