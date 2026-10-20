Việt Nam và Suriname thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực

Từ ngày 12-18/10, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Suriname Bùi Văn Nghị đã thăm và làm việc tại Suriname, nhằm củng cố quan hệ hữu nghị song phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác thiết thực.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã hội kiến Tổng thống Suriname Jennifer Geerlings-Simons làm việc với lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Bộ Kinh tế, Khởi nghiệp và Đổi mới công nghệ; Bộ Tư pháp và An ninh; Phòng Thương mại và Công nghiệp Suriname (KKF); Cơ quan Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Suriname (SITA) và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Suriname (Staatsolie).

Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Jennifer Geerlings-Simons đánh giá cao quan hệ hữu nghị giữa hai nước, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, trao đổi chuyên gia và đào tạo kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và bảo đảm an ninh lương thực.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng xây dựng Bản ghi nhớ tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, tăng cường trao đổi đoàn và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Trong lĩnh vực kinh tế, Tổng thống Jennifer Geerlings-Simons bày tỏ quan tâm đến kinh nghiệm của Việt Nam về nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm, năng lượng, công nghiệp gỗ và công nghệ số.

Suriname đang xây dựng lộ trình công nghiệp hóa trong 5 năm tới, hướng tới đa dạng hóa nền kinh tế, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối doanh nghiệp, chia sẻ thông tin thị trường và nghiên cứu các dự án đầu tư phù hợp.

Trong buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Surinam (Staatsolie), Đại sứ Bùi Văn Nghị đề xuất kết nối Staatsolie với Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) và các doanh nghiệp liên quan để trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kỹ thuật, đào tạo nhân lực và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Nhân dịp này, hai bên đã tổ chức Hội thảo hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam-Suriname tại Paramaribo với sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp hai nước.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi về nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học-công nghệ, bảo quản và chế biến sau thu hoạch, đào tạo kỹ thuật và khả năng triển khai các mô hình hợp tác thí điểm trong nông nghiệp, thủy sản.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Suriname, tìm hiểu tình hình đời sống, việc làm và khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan sở tại trong công tác lãnh sự, bảo hộ công dân.

Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Suriname, đồng thời xác định những hướng hợp tác cụ thể trong nông nghiệp, dầu khí, công nghiệp chế biến, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất hơn trong thời gian tới./.

Chính phủ Suriname đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam Các bộ trưởng Suriname đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của Việt Nam cũng như những đóng góp tích cực vào việc phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.