Tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Liechtenstein

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm:

- Thứ trưởng đánh giá như thế nào về mục đích, ý nghĩa và những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Như các bạn đã biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026.

Liechtenstein là một quốc gia khiêm tốn về quy mô dân số và diện tích nhưng mạnh về kinh tế, tài chính, khoa học-công nghệ. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008 đến nay, đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Liechtenstein đến thăm Việt Nam, do đó chuyến thăm của Thủ tướng Brigitte Haas mang ý nghĩa mở đường sau 18 năm thiết lập quan hệ song phương, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, triển khai hiệu quả các Hiệp định song phương, đa phương mà hai nước là thành viên, cũng như phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của Việt Nam với ASEAN và của Liechtenstein với khối EFTA.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Liechtenstein Brigittes Haas đã thành công hết sức tốt đẹp trên mọi phương diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm là minh chứng sống động cho đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng là độc lập, tự cường, tự chủ chiến lược, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam. Đồng thời, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, chuyến thăm không chỉ làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và Liechtenstein mà còn mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực Liechtenstein và Việt Nam có nhu cầu.

Trong các cuộc hội kiến, hội đàm giữa các Nhà Lãnh đạo, hai bên đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác cũng như vai trò, vị thế của nhau ở mỗi khu vực.

Các tiếp xúc, trao đổi mang tính định hướng ở cấp người đứng đầu Chính phủ giúp hai bên tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị và nâng tầm toàn diện quan hệ; đồng thời giúp hai bên hiểu rõ hơn các ưu tiên của nhau, cùng nỗ lực đưa các lĩnh vực hợp tác chiến lược như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế, thương mại-đầu tư, tài chính... trở thành những trụ cột hợp tác trọng tâm, mang tính đột phá trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác, trong đó nổi bật là Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước khối EFTA, Hiệp định loại bỏ việc đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và ngăn ngừa việc trốn và tránh thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein…

Có thể nói đây là những văn bản mang tính nền tảng giúp củng cố thương mại giữa Việt Nam với khối EFTA mà Liechtenstein là một trong bốn thành viên. Khi hiệp định có hiệu lực, hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa Việt Nam với các nước EFTA, trong đó có Liechtenstein, sẽ có thêm cơ hội mở rộng.

Hiệp định thuế được hai nước ký nhân chuyến thăm đồng thời cũng sẽ tạo nên môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước, đồng thời hỗ trợ phòng, chống trốn thuế và tránh thuế xuyên biên giới.

Đây là điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp hai nước yên tâm mở rộng kết nối, hợp tác, đầu tư vào nhau, nhất là trong những lĩnh vực quan trọng như tài chính xanh, công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, thiết bị y tế...

Trên bình diện đa phương, hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thông qua chuyến thăm, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, hai bên cũng chia sẻ quan điểm, lập trường về các vấn đề cùng quan tâm, nhất là trong việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc.

Với dư địa hợp tác lớn, chuyến thăm vừa mang dấu ấn chính trị nổi bật, vừa mở ra những định hướng hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, có nhu cầu, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới.

- Theo Thứ trưởng, hai nước cần ưu tiên triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để phát huy được những kết quả tích cực của các chuyến thăm?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Trên cơ sở những kết quả hết sức tích cực đạt được trong chuyến thăm, điều quan trọng là cần tổ chức thực hiện kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa các nhận thức chung, cam kết, thỏa thuận cấp cao thành các chương trình, dự án thiết thực, bảo đảm các kết quả của chuyến công tác được triển khai đồng bộ và hiệu quả, sớm tạo ra chuyển biến trong hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trước mắt, các bên cần sớm phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do đã ký giữa Việt Nam với các nước trong khối EFTA và Hiệp định song phương về thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Trong quá trình này, các bộ, ban, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để triển khai các nhiệm vụ liên quan. Điều quan trọng là từ những nền tảng vững chắc này, chúng ta sẽ có nhiều hơn các chương trình, dự án hợp tác cụ thể để người dân, doanh nghiệp hai nước được thụ hưởng.

Chúng ta cần hướng dẫn doanh nghiệp nắm vững cam kết, quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn của thị trường. Sự chuẩn bị ấy phải đi cùng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, kỹ năng lao động và năng lực quản trị. Đặc biệt, cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm đối tác, tham gia chuỗi cung ứng, để lợi ích của hội nhập được lan tỏa rộng hơn.

Trên bình diện song phương, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước phù hợp với lợi ích của mỗi bên.

Việc duy trì trao đổi đoàn, đối thoại và phối hợp qua các cơ quan đầu mối sẽ giúp bảo đảm sự chỉ đạo ở cấp cao được tiếp nối bằng hành động nhất quán, liên tục.

Chúng ta cũng cần lựa chọn những dự án có khả năng tạo chuyển biến về chất trong hợp tác. Hợp tác với những đối tác có thế mạnh về tri thức, công nghệ và quản trị như Liechtenstein sẽ góp phần bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực của doanh nghiệp và khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Một số dự án khả thi trong công nghiệp chế tạo chuyên sâu và dịch vụ tài chính cũng là cơ hội để chúng ta chuẩn bị kỹ điều kiện thực hiện để đạt được những kết quả quan trọng phục vụ phát triển đất nước. Đồng thời, xuyên suốt những công việc đó là sự quan tâm dành cho con người.

Cần tạo thêm cơ hội để sinh viên, nhà khoa học, người lao động học hỏi và làm việc cùng nhau; thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và phát huy vai trò kết nối của cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Một nhóm nghiên cứu cùng tìm được lời giải cho vấn đề thực tiễn, một người trẻ trưởng thành qua chương trình đào tạo chung, đều có thể góp phần làm cho quan hệ giữa các quốc gia trở nên gần gũi và bền chặt hơn.

Tôi tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Liechtenstein sẽ đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất hơn mở ra giai đoạn mới, thực tế dựa trên tiềm năng của mỗi nước. Đó là mong muốn chung của nhân dân hai nước, qua đó đóng góp cho hòa bình, hợp tác ở mỗi khu vực và trên thế giới.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt Nam-Liechtenstein Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, nhất là đoàn cấp cao, trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sỹ trẻ và nữ nghị sỹ.