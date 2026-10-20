Tăng cường hợp tác thanh niên giữa hai nước Việt Nam và Lào

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy hội đàm với Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa tổ chức Đoàn hai nước thời gian qua, trao đổi kinh nghiệm công tác thanh niên và thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V trong năm 2026.

Đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trong mối quan hệ tốt đẹp đó, tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ hai nước có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Về hợp tác thanh niên Việt Nam-Lào, hai tổ chức Đoàn đã duy trì và triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, từ trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng cán bộ Đoàn đến hợp tác giữa các địa phương, tình nguyện quốc tế và hỗ trợ an sinh xã hội.

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy hội đàm với Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Các hoạt động này góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào trong thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Quang Huy, việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027 vẫn còn dư địa để nâng cao hiệu quả, nhất là trong cụ thể hóa các nội dung hợp tác, mở rộng sự tham gia của các cấp bộ Đoàn và địa phương, bảo đảm các hoạt động được triển khai thường xuyên, có chiều sâu và phù hợp với nhu cầu của thanh niên hai nước.

Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Trung ương Đoàn thời gian qua, nhất là trong giao lưu, trao đổi, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và giáo dục truyền thống hữu nghị cho thế hệ trẻ, góp phần cụ thể hóa tinh thần đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Đồng chí Thongly Sisoulith đề xuất hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ hai nước, nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu hoặc triển lãm số về lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế. Đồng chí Thongly Sisoulith cũng cảm ơn Việt Nam hỗ trợ dự án Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thanh thiếu niên Lào-Việt Nam và khẳng định sẵn sàng phối hợp triển khai hiệu quả dự án.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Thongly Sisoulith, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào cùng các đại biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đồng chí Thongly Sisoulith cũng bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm Việt Nam trong xử lý thông tin xấu độc trên Internet; đề xuất hai bên trao đổi trực tuyến, tiến tới tổ chức triển lãm sản phẩm doanh nhân trẻ Việt Nam-Lào trong năm 2027, tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác.

Trong thời gian tới, hai tổ chức Đoàn tiếp tục rà soát việc thực hiện Thỏa thuận hợp tác, xác định các nội dung ưu tiên và tiếp tục đổi mới, mở rộng các hoạt động hợp tác thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh việc duy trì trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, giáo dục truyền thống và bồi dưỡng cán bộ trẻ, hai bên cần mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và tăng cường kết nối thanh niên các địa phương.

Hai bên cần tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn thanh niên đa phương; đồng thời phát huy các cơ chế hợp tác và hoạt động giao lưu thanh niên ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Qua đó, tăng cường sự tin cậy, đoàn kết và gắn kết giữa thanh niên ba nước, góp phần gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Đặc biệt, hai tổ chức Đoàn cần chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động kỷ niệm trong năm 2027, nhân dịp 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giáo dục truyền thống và tăng cường gắn kết thanh niên hai nước./.

Các địa phương hai nước Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác toàn diện Tỉnh Hà Tĩnh đề xuất Hà Tĩnh-Savannakhet duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, quản lý điều hành kinh tế-xã hội; mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

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