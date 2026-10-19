Ngày 19/10, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, với sự đồng hành của Roche Pharma Việt Nam, đã phát động chiến dịch "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu" năm 2026.

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú được tổ chức thường niên trong khuôn khổ hợp tác từ năm 2013.

Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 25.700 phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú và khoảng 10.600 phụ nữ tử vong vì căn bệnh này. Hơn 60% ca bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn khiến việc điều trị khó khăn hơn và kết quả kém khả quan hơn. Vì vậy, chiến dịch tiếp tục nâng cao nhận thức và khuyến khích phụ nữ nguy cơ cao tầm soát ung thư vú định kỳ, như bước đầu tiên của một hành trình phải được tiếp nối đến điều trị.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ việc tầm soát phát hiện sớm ung thư vú đối với phụ nữ là vô cùng quan trọng. Thông qua chiến dịch này, Quỹ mong muốn phụ nữ Việt Nam được trang bị kiến thức và nâng cao nhận thức về căn bệnh này, để ngày càng nhiều ca bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm. Vì vậy, mỗi người phụ nữ hãy biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân, đặc biệt là chủ động duy trì thói quen tầm soát ung thư vú định kỳ, để việc điều trị đạt hiệu quả cao.

Ông Burak Pekmezci - Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam, chia sẻ từ năm 2013, Roche Pharma Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng trong chiến dịch Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu. Qua 13 năm, hơn 80.000 phụ nữ nguy cơ cao đã được tầm soát miễn phí và 600 chuyên gia y tế đã được đào tạo.

Quang cảnh buổi lễ phát động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiến dịch năm nay hưởng ứng Kế hoạch Hành động Quốc gia về phòng, chống ung thư vú giai đoạn 2026-2035 do Bộ Y tế ban hành đầu năm nay. Chiến dịch góp phần thực hiện hai mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là nâng cao nhận thức cộng đồng và mở rộng độ bao phủ sàng lọc, phát hiện sớm ung thư vú, thông qua các hoạt động truyền thông và khám tầm soát miễn phí cho phụ nữ nguy cơ cao.

Từ chiến dịch thường niên đến Kế hoạch quốc gia, những hoạt động trên cùng hướng tới một hành trình chăm sóc ung thư vú liền mạch, nâng cao nhận thức, phát hiện sớm, chẩn đoán kịp thời và tiếp cận các liệu pháp điều trị tiên tiến. Chiến dịch nhằm góp phần thực hiện các chỉ tiêu đến năm 2035 của Kế hoạch Hành động quốc gia về ung thư vú: 60% ca ung thư vú được phát hiện ở giai đoạn sớm, phụ nữ có dấu hiệu nghi ngờ được chẩn đoán xác định trong vòng 60 ngày và 80% người bệnh ung thư vú hoàn thành liệu trình điều trị./.

Phát hiện mới mở hướng khắc phục tình trạng kháng thuốc ở tế bào ung thư Nhóm nghiên cứu đã xác định hai loại protein DNAJB12 và DNAJB14 hoạt động như những “người bảo vệ,” giúp tế bào ung thư duy trì khả năng sống sót ngay cả khi bị tấn công bằng hóa trị.