Hà Nội: Nghi rò rỉ khí hóa chất, hơn 40 người phải nhập viện

Ngày 19/10, một sự cố nghi rò rỉ khí hóa chất xảy ra tại khu vực thu mua phế liệu trên địa bàn xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, khiến hơn 40 người phải nhập viện kiểm tra, điều trị do nghi hít phải khí độc.

Lực lượng chức năng đã triển khai xử lý hiện trường, đồng thời xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra tại một cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn xã Thượng Phúc. Trong quá trình tập kết, xử lý phế liệu, một bình chứa khí gặp sự cố, khiến khí bên trong thoát ra môi trường, ảnh hưởng đến người lao động và một số người dân sinh sống tại khu vực lân cận.

Bình chứa khí được thu mua cùng phế liệu. Trong quá trình làm việc, một người lao động vô tình tác động vào bộ phận van bình, khiến khí bên trong phát tán ra ngoài. Khu vực xảy ra sự cố nằm gần khu dân cư nên nhiều người có biểu hiện khó thở sau khi tiếp xúc với khí phát tán.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai xử lý sự cố.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành phun nước, kiểm soát khu vực phát tán khí và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Người dân địa phương cho biết, các bệnh nhân gồm người lao động tại cơ sở thu mua phế liệu và người dân sinh sống ở khu vực xung quanh; một số trường hợp có biểu hiện nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo thông tin ban đầu, khí phát tán nghi là khí clo. Tuy nhiên, loại hóa chất cụ thể và nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe những người liên quan vẫn đang được cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ.

Công an xã Thượng Phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh diễn biến sự việc, làm rõ nguồn gốc bình chứa khí, nguyên nhân xảy ra sự cố và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định./.

Hà Nội: Cháy nhà 3 tầng ở Nghĩa Đô, 15 nạn nhân bị ảnh hưởng khói và khí độc Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 15 người sinh sống trong nhà khi xảy ra cháy đã được các y, bác sỹ Bệnh viện E (Hà Nội) thăm khám và điều trị; trong đó có 6 người có tiên lượng nặng đã được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.