Rạng rỡ sắc màu văn hóa Việt Nam tại Ansan, Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, trong không khí tươi vui và thắm tình đoàn kết, chiều 18/10 theo giờ địa phương, Hội Phụ nữ Việt Nam di trú thành phố Ansan đã phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 7 năm thành lập Hội, Lễ hội giao lưu văn hóa và Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi.

Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo của các đại biểu, khách mời cùng đông đảo hội viên và gia đình bà con kiều bào đang sinh sống tại địa phương.



Tham dự chương trình có Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, bà Park Kyung Hye - Trưởng ban Hỗ trợ người nước ngoài thành phố Ansan.

Về phía Hội Phụ nữ Việt Nam di trú thành phố Ansan có Chủ tịch Lê Thị Hoài Thu cùng các thành viên trong Ban Chấp hành, toàn thể hội viên và đại diện con em gia đình các chị em phụ nữ Việt Nam tại thành phố Ansan.



Mở đầu chương trình, không gian nghệ thuật ngoài trời bừng sáng với tiết mục múa truyền thống đặc sắc do nhóm múa Dream thực hiện, quy tụ các hội viên Hội Phụ nữ.



Phát biểu tại sự kiện, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình đã đánh giá cao những nỗ lực của Hội Phụ nữ Việt Nam di trú cũng như Hội Người Việt Nam tại thành phố Ansan trong việc kết nối bà con, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và tích cực thúc đẩy giao lưu với cộng đồng sở tại.

Các đại biểu và khách mời, khán giả chụp ảnh lưu niệm tại Lễ hội. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Tham tán Công sứ nhấn mạnh: "Văn hóa không chỉ là cội nguồn bản sắc của mỗi dân tộc mà còn là nhịp cầu kết nối con người, nuôi dưỡng sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Thông qua các hoạt động giao lưu, cộng đồng người Việt có cơ hội giới thiệu những nét đẹp trong phong tục, truyền thống, tiếng Việt và đời sống văn hóa quê hương, đồng thời chia sẻ những giá trị tốt đẹp của Việt Nam với bạn bè Hàn Quốc."

Đồng thời, Tham tán Công sứ cũng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền thành phố Ansan đối với các hoạt động giao lưu văn hóa và hội nhập cộng đồng; khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc luôn chủ động, tích cực và cam kết tiếp tục đồng hành cùng các hội đoàn người Việt Nam, phối hợp với chính quyền địa phương và các đối tác Hàn Quốc nhằm thúc đẩy các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ và quảng bá văn hóa Việt Nam, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.



Đại diện chính quyền địa phương, bà Park Kyung Hye cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp và bày tỏ sự đồng hành cùng cộng đồng người Việt.



Chương trình tiếp tục diễn ra sôi nổi với các tiết mục nghệ thuật và giao lưu văn hóa phong phú. Các em thiếu nhi - con em hội viên - đã mang đến tiết mục nhảy hiện đại vui tươi. Điểm nhấn của ngày hội là màn trình diễn thời trang Áo dài Việt Nam do chính các hội viên thể hiện.



Sự kiện không chỉ tạo sân chơi ấm áp cho cộng đồng người Việt tại Ansan nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt, vun đắp mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển.



Được thành lập từ ngày 19/10/2019, Hội Phụ nữ Việt Nam di trú thành phố Ansan quy tụ các cô dâu Việt Nam định cư tại Hàn Quốc, trở thành mái ấm tình thương gắn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau.

Trong suốt 7 năm qua, hội không chỉ duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ hàng quý để gắn kết chị em mà còn tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như: ký kết với Bệnh viện Đa khoa Hanto và Bệnh viện Nha khoa để giảm chi phí y tế; hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ tư vấn tỉnh Gyeonggi về mặt pháp lý; đồng thời phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ người nước ngoài thực hiện các chương trình thiện nguyện, thăm hỏi hội viên, động viên con em hội viên tốt nghiệp các cấp./.

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