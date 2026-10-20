Đồng Tháp: Sạt lở bờ sông Tiền, nhà của hai hộ dân bị sụp hoàn toàn

Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 19/10, tại khu vực bờ sông Tiền, thuộc địa bàn ấp Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp xảy ra vụ sạt lở, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đời sống của 6 hộ dân.

Vụ sạt lở gần Cơ sở vật liệu xây dựng Minh Thư (cách bến đò An Long-Tân Quới cũ khoảng 385m hướng về hạ nguồn) có chiều dài sạt lở khoảng 20m, ăn sâu vào đất liền khoảng 10m.

Tại khu vực sạt lở có 6 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó nhà của 2 hộ bị sụp hoàn toàn xuống sông (hộ bà Nguyễn Thị Mai và ông Châu Văn Tùng), 4 hộ còn lại có nguy cơ cao tiếp tục bị sạt lở.

Nhận được tin báo về vụ sạt lở, ngay trong đêm, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Long chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an, Ban nhân dân ấp Tân Quới đã hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản và gạch, đá, xi măng của cơ sở vật liệu xây dựng gần đó đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Đồng thời, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đề nghị Ban nhân dân ấp Tân Quới vận động người dân không đến khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn và tiếp tục theo dõi sát tình hình, báo cáo kịp thời.

Sáng nay, lực lượng chức năng địa phương đã đến hỗ trợ 4 hộ dân trong vùng có nguy cơ tiếp tục sạt lở di dời tài sản đến nơi an toàn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Long Nguyễn Anh Tuấn, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã cùng các ban, ngành và ban nhân dân ấp đã kịp thời đến hiện trường thăm hỏi, động viên và thực hiện các biện pháp cảnh báo phạm vi sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong khu vực sạt lở; đảm bảo phương châm "bốn tại chỗ" và an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp ven bờ sông Tiền, Ủy ban Nhân dân xã Tân Long đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ kinh phí để xử lý sạt lở bằng các giải pháp công trình phù hợp (kè, rọ đá) nhằm điều tiết dòng chảy.

Đặc biệt là tại khu vực hàng năm thường xuyên xảy ra sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa tuyến đường nhựa và nhà ở của nhân dân từ ấp Phú Trung đến hết ấp Thượng (xã Tân Long) với chiều dài khoảng 4km./.

Tiếp tục sạt lở bờ sông Hậu, 4 hộ dân phải di dời khẩn cấp Xã đảo Mỹ Hòa Hưng vận động các hộ dân chặt mé cây xanh, phát quang bụi rậm, di dời vật kiến trúc nhằm giảm tải trọng; khoanh vùng, lắp đặt rào chắn, biển báo và đèn cảnh báo để bảo đảm an toàn.