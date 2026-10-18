Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng hơn 1.000m2 bờ sông Trà Khúc qua xã Trà Giang

Mới bước vào đầu mùa mưa năm 2026, nhưng bờ sông Trà Khúc đoạn qua xã Trà Giang (Quảng Ngãi) đã bị nước lũ bộc phá gây sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi hàng nghìn mét vuông đất sản xuất, đe dọa nhiều công trình nhà ở và tuyến tỉnh lộ 623B qua địa bàn.

Đất sản xuất thành lòng sông

Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều diện tích đất sản xuất của người dân dọc bờ sông Trà Khúc, đoạn qua thôn An Lạc liên tục bị dòng nước lũ xói khoét, gây sạt lở và biến dạng địa hình.

Tại hiện trường, nhiều mảng đất mới đổ ập xuống sông; có vị trí bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch với những vách đất dựng đứng cao 5-7m.

Nhiều diện tích cây keo, mỳ của người dân bị bật gốc, ngã rạp và cuốn trôi theo dòng nước. Đáng lo ngại, các vết nứt trên mặt đất vẫn tiếp tục xuất hiện, bờ sông mỗi ngày đều bị sạt lở buộc người dân phải thu hoạch sớm keo, hoa màu dù chưa đến kỳ thu hoạch, nhằm hạn chế thiệt hại trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Sạt lở bờ sông Trà Khúc qua thôn An Lạc, xã Trà Giang cuốn trôi đất sản xuất của người dân. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Chứng kiến từng mảng đất bị đổ ập xuống sông, bà Nguyễn Thị Liên thôn An Lạc buồn rầu cho biết gia đình có khoảng 2.000m² đất sản xuất dọc sông, chủ yếu trồng keo. Bà Liên cho biết sau mùa mưa năm 2025 và các đợt mưa đầu tháng 10/2026, nước lũ khoét sâu vào đất sản xuất của gia đình bà nhiều diện tích bị đổ ập xuống sông, chỉ một thời gian ngắn 1.000m2 đất của gia đình bà đã biến mất.

Một số vị trí cây keo mới trồng chưa đầy 2 năm bị bật gốc, nghiêng ngả do sạt lở. Trước nguy cơ phần đất còn lại tiếp tục bị cuốn trôi, bà Liên buộc phải thu hoạch keo non để giảm thiệt hại. Tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, bà Liên cùng nhiều hộ dân đã kiến nghị đại biểu Hội đồng nhân dân, chính quyền địa phương sớm có giải pháp khắc phục sạt lở, bảo vệ đất sản xuất cho người dân.

Sống ở thôn An Lạc đã 50 năm, ông Mai Đình Me không khỏi lo lắng khi chứng kiến bờ sông Trà Khúc ngày càng sạt lở nghiêm trọng. Trước đây, tre được trồng dọc bờ sông để giữ đất, chống xói lở. Nhưng đầu mùa mưa năm nay, nhiều bờ tre đã bị sạt lở cuốn trôi, sông ăn sâu, ngoặm sâu vào đất sản xuất của bà con chiều rộng khoảng 20m, dài hàng nghìn mét.

Tình trạng này không chỉ khiến người dân mất đất, mất nguồn sinh kế mà nhà ở của người dân cũng có nguy cơ bị uy hiếp. Mong rằng chính quyền sớm đầu tư xây dựng kè kiên cố để bảo vệ bờ sông, nhà cửa và đất sản xuất của người dân - ông Me nói.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Trà Giang, dọc bờ sông Trà Khúc qua địa bàn thôn An Lạc những ngày gần đây diễn ra sạt lở nghiêm trọng. Qua ghi nhận chỉ những ngày đầu tháng 10, chiều dài bờ sông tiếp tục bị sạt lở mới hơn 1.000m làm mất 3ha đất của 30 hộ dân, đây là những diện tích đã được cấp sổ.

Trước tình trạng sạt lở bờ sông, Ủy ban Nhân dân xã Trà Giang đã thông tin đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời tăng cường cảnh báo đến người dân không canh tác, thu hoạch nông sản, đi lại gần khu vực đang xảy ra sạt lở để đảm bảo an toàn.

Tình huống "khẩn cấp" chờ kinh phí

Không chỉ tại thôn An Lạc, hơn 1km bờ sông Trà Khúc qua khu vực khu dân cư thôn 6 và thôn An Tây xã Trà Giang cũng đang diễn biến phức tạp. Sạt lở nhiều đoạn đã ăn sâu vào đất liền, chỉ còn cách Tỉnh lộ 623B từ 10-20m. Tình trạng này đang đe dọa an toàn tỉnh lộ và nhà ở của 24 hộ dân sống ven sông.

Sạt lở bờ sông Trà Khúc qua thôn An Lạc, xã Trà Giang diễn biến phức tạp cuốn trôi nhiều diện tích cây tre bảo vệ bờ, hoa màu trên đất sản xuất của người dân. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ông Nguyễn Tấn Dương người dân xóm 2, thôn An Tây cho biết, mỗi năm bờ sông bị sạt lở 5-7m, ăn sâu vào đất liền áp sát tỉnh lộ 623B rất nguy hiểm. Mỗi mùa mưa lũ, người dân phải chủ động sơ tán đến nơi an toàn. Mỗi mùa mưa, bà con lại gia cố bờ sông bằng đá cuội, cành cây nhưng tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn. Do đó, cần có công trình kè kiên cố chỉnh trị dòng sông, đảm bảo an toàn cho Tỉnh lộ 623B và nhà ở của người dân - ông Dương nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Giang Võ Đình Hưng, bờ sông Trà Khúc qua thôn 6 và thôn An Tây có kiểu địa hình cong, nền địa chất yếu, thường xuyên chịu tác động của dòng chảy, nhất là dòng chảy xiết vào mùa mưa, lũ.

Sạt lở bờ sông diễn ra nghiêm trọng trong mùa mưa bão năm 2025. Nhiều đoạn bờ sông bị khoét hàm ếch, tạo thành vách đứng, cuốn trôi đất nông nghiệp và ngày càng áp sát khu dân cư, đe dọa tuyến giao thông qua địa bàn.

Để ổn định cuộc sống và an toàn tài sản, tính mạng của các hộ dân, Ủy ban Nhân dân xã đã có tờ trình đề nghị khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông. Ngày 04 tháng 12/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn 1755/QĐ-Ủy ban Nhân dân về công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ gây ra. Trong số đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xác định điểm sạt lở sông Trà Khúc qua các thôn 6, thôn An Tây xã Trà Giang ảnh hưởng đến 24 hộ dân trong khu vực và tuyến đường tỉnh 623B thuộc tình huống khẩn cấp.

Đến nay, các vị trí sạt lở nghiêm trọng tại Trà Giang vẫn chưa có phương án khắc phục. Người dân, chính quyền địa phương mong chờ tỉnh sớm hỗ trợ khắc phục các vị trí sạt lở sông Trà Khúc qua địa bàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, nhà ở, hạ tầng cũng như hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân./.

Hưng Yên: Sạt lở bờ sông Hồng sát công trường thi công cầu Mễ Sở Cầu Mễ Sở là công trình giao thông trọng điểm, kết nối khu vực phía Nam Thủ đô với Hưng Yên qua tuyến Vành đai 4-Vùng Thủ đô. Đây cũng là điểm cuối của trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng theo quy hoạch.

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