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COP17 đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu đa dạng sinh học

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan kêu gọi các quốc gia chuyển cam kết thành hành động cụ thể, với kết quả có thể đo lường, trong bối cảnh thời hạn năm 2030 để đạt được mục tiêu của KMGBF đang đến gần.

Nguyễn Hằng
COP17 đánh giá tiến độ thực hiện mục tiêu đa dạng sinh học

Ngày 18/10, Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) khai mạc tại thủ đô Yerevan của Armenia, mở đầu đợt đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến độ thực hiện Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal (KMGBF).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan kêu gọi các quốc gia chuyển cam kết thành hành động cụ thể, với kết quả có thể đo lường, trong bối cảnh thời hạn năm 2030 để đạt được các mục tiêu của KMGBF đang đến gần.

Bà Astrid Schomaker, Thư ký điều hành Công ước về Đa dạng sinh học (CBD), bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ khẳng định hiệu quả của chủ nghĩa đa phương và khả năng thực hiện các cam kết quốc tế. Theo bà Schomaker, việc đánh giá khung đa dạng sinh học cùng các báo cáo quốc gia sẽ giúp xác định những khoảng trống trong triển khai và định hướng các biện pháp khắc phục.

Được thông qua năm 2022, KMGBF đề ra 23 mục tiêu đến năm 2030 nhằm ngăn chặn, đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học và tầm nhìn đến năm 2050 về sống hài hòa với thiên nhiên. COP17 diễn ra từ ngày 19-30/10 với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#COP17 #Đa dạng sinh học #Khung đa dạng sinh học toàn cầu #Nhiệm vụ 2030 #Chương trình hành động Armenia
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