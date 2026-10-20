Thời tiết ngày 20/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (20/10), khu vực miền Đông Nam Bộ, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/10 đến 03 giờ ngày 20/10 có nơi trên 50mm như các trạm: Phước Cát 2-Cát Tiên (Lâm Đồng) 112,4mm, Bom Bo (Đồng Nai) 57mm, Phong Thạnh Đông (Cà Mau) 51,8mm...

Trung tâm dự báo ngày và đêm 20/10, vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước như sau: Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

TP Hồ Chí Minh ứng phó thách thức kép mưa ngập cực đoan và nguy cơ thiếu nước Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các chuyên gia cảnh báo Thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động thích ứng với thời tiết cực đoan, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó nguy cơ thiếu nước trong mùa khô tới.