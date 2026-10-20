Đà Nẵng: Đưa chuyển đổi số đến từng tổ dân phố

Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi công nghệ đi vào cuộc sống, người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng dịch vụ số và trực tiếp thụ hưởng những lợi ích thiết thực.

Tại thành phố Đà Nẵng, các xã, phường xác định ứng dụng công nghệ là giải pháp đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, một số địa phương đã đưa vào vận hành mô hình “khu dân cư chuyển đổi số” với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến xây dựng chính quyền số gần dân, vì dân.

Đưa dịch vụ công đến khu dân cư

Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số, đưa dịch vụ công trực tuyến về tận khu dân cư, phường Liên Chiểu đang triển khai mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại tổ dân phố.”

Hiện nay, phường vận hành mô hình tại 3 điểm thuộc 3 tổ dân phố trên địa bàn. Tại các điểm hỗ trợ, người dân được hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, truy cập hệ thống dịch vụ công, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán lệ phí, tra cứu kết quả. Mô hình tập trung hỗ trợ các thủ tục phổ biến như khai sinh, khai tử, kết hôn, cấp bản sao trích lục hộ tịch…

Khu dân cư Đa Phước 3 là một trong 3 địa điểm được Ủy ban Nhân dân phường Liên Chiểu lựa chọn triển khai mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại tổ dân phố.”

Tại đây, người dân được hỗ trợ thực hiện một số thủ tục hành chính như đăng ký kinh doanh, chữ ký số, khai thuế và các dịch vụ liên quan đến tạm trú, tạm vắng.

Đến tổ dân phố làm thủ tục hành chính, anh Nguyễn Lê Hải Đăng, người dân phường Liên Chiểu chia sẻ, mô hình điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến rất thuận tiện, bởi người dân không cần đến Trung tâm Hành chính công của phường mà có thể nộp hồ sơ ngay tại tổ dân phố.

Bên cạnh sự hỗ trợ của tổ công nghệ số, mô hình còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hướng dẫn người dân điền thông tin, góp phần hạn chế sai sót.

Chỉ mất từ 1-5 phút, người dân đã có thể hoàn thành thủ tục, không phải mất nhiều thời gian đi lại. Việc chuyển đổi số này tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời giảm áp lực cho cán bộ.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Đa Phước 3, sau sáp nhập, tổ dân phố có 470 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Khi mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại tổ dân phố” được triển khai, người dân đồng tình, phấn khởi bởi có thể chủ động thực hiện thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư, không phải đến phường lấy số, chờ đợi như trước. Tổ dân phố bố trí 2 ngày mỗi tuần để phục vụ người dân.

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phường Liên Chiểu xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, đầu tư trang thiết bị hay khai thác phần mềm mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy, đổi mới phương thức làm việc và đưa tiện ích công nghệ vào đời sống hằng ngày.

Quá trình này phải bắt đầu từ nhu cầu thực tiễn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo và hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Ông Phan Hồ Hạnh, Phó Trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội phường Liên Chiểu, cho biết hiện nay, phường đang thí điểm mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại tổ dân phố” tại 3 tổ dân phố, tiến tới mở rộng thành 27 tổ dân phố số.

Thành viên tham gia mô hình gồm thanh niên, công an và người hướng dẫn của Trung tâm Phục vụ hành chính công. Người dân chỉ cần đến tổ dân phố sẽ được hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính.

Mô hình hướng đến việc hỗ trợ sát nhu cầu của người dân, để mỗi người dân trở thành một công dân số, mỗi điểm hỗ trợ trở thành một điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại chỗ. Đây được xem là mô hình điểm của thành phố Đà Nẵng để các xã, phường khác tham khảo, triển khai.

Xây dựng chính quyền số gần dân

Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh triển khai mô hình chính quyền số với các công nghệ hiện đại như bản đồ GIS, chatbot, AI và kiosk dịch vụ công.

Những giải pháp này góp phần tinh gọn thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy trình và nâng cao sự hài lòng của người dân. Cùng với việc đưa dịch vụ công trực tuyến về cơ sở, các địa phương còn đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số thông qua những mô hình như bình dân học vụ số, đại sứ số và ngày hội chuyển đổi số.

Để xây dựng chính quyền số gần dân, các địa phương tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức, hội, đoàn thể và tổ công nghệ số cộng đồng trong tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng dịch vụ số.

Trong đó, địa phương đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Bí thư Đảng ủy phường Liên Chiểu nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác chuyển đổi số, Đảng ủy phường đã thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo xuyên suốt hoạt động chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, phường linh hoạt, sáng tạo trong cách thức triển khai, bảo đảm chuyển đổi số sát dân, gần dân, phục vụ người dân tốt hơn. Trong công tác cải cách hành chính, phường thường xuyên rà soát, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện để người dân rút ngắn thời gian thực hiện và dễ dàng tiếp cận các nền tảng, dịch vụ số ngay tại nhà.

Ở góc độ nhà cung cấp dịch vụ công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Dung, đại diện Công ty Kỷ nguyên mới, cho biết hệ sinh thái AI - Trợ lý nhân dân của đơn vị hiện được triển khai thí điểm cho người dân và cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đà Nẵng, phường Hải Châu và phường Liên Chiểu.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, hệ thống đã được triển khai với 7 máy trạm, 18 thủ tục đáp ứng 100% yêu cầu; tại phường Hải Châu, lắp đặt 12 máy trạm, đưa 37 thủ tục vào hệ thống; tại phường Liên Chiểu, lắp đặt 8 máy, đưa 28 thủ tục vào hệ thống.

Hệ thống đã được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và phương án bảo đảm an toàn thông tin theo quy định. Ứng dụng AI hỗ trợ cán bộ và người dân thực hiện dịch vụ công nhanh chóng, hiệu quả, thuận tiện hơn.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 31/12/2025 về triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn năm 2026, thể hiện quyết tâm tiếp tục tạo bước đột phá trong tiến trình xây dựng đô thị thông minh.

Theo kế hoạch, năm 2026, thành phố triển khai chuyển đổi số với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo vì người dân-Thông minh hơn, gần gũi hơn, hiệu quả hơn,” nhấn mạnh vai trò của AI và công nghệ số trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả quản lý đô thị.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thanh Hồng cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 2763/BKHCN-CĐSQG hướng dẫn triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã, phường.

Hiện nay, thành phố đã ban hành khung kiến trúc số thành phố cùng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và nhiều chương trình, nhiệm vụ cụ thể nhằm thúc đẩy chuyển đổi số từ thành phố đến cơ sở. Thành phố hiện có 94 xã, phường và đặc khu.

Việc xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp cơ sở là nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở.

Sở sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương trong hướng dẫn, hỗ trợ về hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, an toàn thông tin và các giải pháp công nghệ mới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số của thành phố.

Mô hình Tổ dân phố chuyển đổi số cùng với việc ứng dụng công nghệ và sự chủ động đổi mới của chính quyền các địa phương đang góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận và thụ hưởng những lợi ích thiết thực từ chuyển đổi số./.

Nghị quyết số 57: Tạo giá trị từ hợp tác công nghệ và chuyển đổi số Thúc đẩy hợp tác quốc tế đang mở ra cơ hội để Việt Nam huy động nguồn lực, tiếp cận tri thức và công nghệ tiên tiến, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

​

​