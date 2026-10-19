Phát triển mạng đường bay, xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị

Nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển vận tải hàng không gắn với xúc tiến thương mại, du lịch và chuyển đổi số, chiều nay (ngày 19/10), Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ký hợp tác với tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn T&T trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát huy hiệu quả hạ tầng hàng không, mở rộng khả năng kết nối thị trường và tăng cường liên kết giữa hàng không với thương mại, du lịch và logistics.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, ACV, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn T&T thống nhất tăng cường phối hợp nghiên cứu, thúc đẩy phát triển các đường bay nội địa và quốc tế đi, đến từ Cảng Hàng không Đồng Hới và Cảng hàng không Quảng Trị, trên cơ sở nhu cầu thị trường, điều kiện hạ tầng và năng lực khai thác.

Sự phối hợp giữa ba bên được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường, tăng cường liên kết vùng và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cho biết ACV phát huy vai trò, kinh nghiệm của đơn vị khai thác hệ thống cảng hàng không trên cả nước để cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu và xúc tiến phát triển mạng đường bay; đồng thời kết nối, làm việc với các hãng hàng không và đối tác nhằm mở rộng cơ hội kết nối hàng không cho địa phương. ACV cũng phối hợp quảng bá tiềm năng du lịch, thương mại, hỗ trợ chuyển đổi số và đào tạo nhân lực theo nội dung hợp tác đã thống nhất.

Về phía tỉnh Quảng Trị, địa phương giữ vai trò đầu mối trong xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, phát triển thị trường và thu hút các đường bay, hành khách, hàng hóa. Tỉnh sẽ xem xét các cơ chế hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai, phát triển sản phẩm du lịch và tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến điểm đến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và duy trì các kết nối hàng không.

Tập đoàn T&T phối hợp nghiên cứu các giải pháp thương mại và xúc tiến nhằm thu hút hãng hàng không, phát triển đường bay, nâng cao hiệu quả khai thác Cảng Hàng không Quảng Trị; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, thương mại và logistics.

Tại buổi làm việc, ACV đã trao đổi về tình hình khai thác Cảng Hàng không Đồng Hới, tiến độ đầu tư mở rộng nhà ga hành khách T2 và định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách và hoạt động giao thương.

Hiện nay, nhà ga hành khách T1 của Cảng Hàng không Đồng Hới có công suất thiết kế 500.000 hành khách/năm, với năng lực phục vụ khoảng 300 hành khách/giờ cao điểm. Năm 2022, sản lượng hành khách qua cảng đạt 718.203 lượt, vượt công suất thiết kế ban đầu. Trong 9 tháng đầu năm 2026, cảng phục vụ 446.248 lượt hành khách, tương đương 81,9% kế hoạch sản lượng hành khách cả năm.

Trước nhu cầu phát triển ngày càng tăng, ACV đang triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 với tổng mức đầu tư khoảng 1.750 tỷ đồng, công suất thiết kế 3 triệu hành khách/năm và năng lực phục vụ khoảng 1.200 hành khách/giờ cao điểm. Dự án dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 3/2027. Theo định hướng khai thác, nhà ga T2 phục vụ hành khách nội địa, trong khi nhà ga T1 được nghiên cứu chuyển đổi công năng phục vụ các chuyến bay quốc tế theo yêu cầu thực tế và điều kiện khai thác.

ACV ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn T&T nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển vận tải hàng không gắn với xúc tiến thương mại, du lịch và chuyển đổi số. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đối với Cảng Hàng không Quảng Trị, dự án do Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư, được kỳ vọng bổ sung năng lực hạ tầng hàng không cho khu vực, tạo điều kiện mở rộng kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

“Việc ACV ký kết hợp đồng khai thác Cảng Hàng không Quảng Trị với T&T Group là một nội dung quan trọng trong chương trình, góp phần thiết lập cơ sở hợp tác trong công tác khai thác cảng, hướng tới bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả và phù hợp với các quy định hiện hành,” ông Cường khẳng định./.

Rút ngắn khoảng cách, mở rộng không gian trải nghiệm du lịch miền Trung Từ những chuyến bay đầu tiên, Quảng Trị và Khánh Hòa hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, đa dạng hóa trải nghiệm, thu hút du khách và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương.