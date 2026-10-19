Rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ “bủa vây” đường ven biển Nghệ An

Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đề nghị rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An.

Theo đó, thời gian qua, Khu Quản lý đường bộ II nhận được nhiều phản ánh của tài xế và người tham gia giao thông về tình trạng biển báo công trường, biển hạn chế tốc độ 40km/h được cắm nhiều trên tuyến đường ven biển Nghệ An (đoạn từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến điểm giao với cầu Cửa Hội).

Đặc biệt, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ II cho biết tình trạng này xuất hiện kể cả tại những đoạn tuyến đã hoàn thành, không còn hoạt động thi công như đoạn thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu (cũ).

Thực hiện chức năng cơ quan quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế, Khu Quản lý đường bộ II đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ tại các đoạn tuyến đã thi công hoàn thành hoặc ngừng thi công theo đúng quy định.

Đối với các đoạn tuyến đang thi công, chỉ cắm biển báo hạn chế tốc độ tạm thời nếu thực sự cần thiết và chỉ giới hạn trong phạm vi thi công; bổ sung biển báo chuyển tiếp tốc độ, khoảng cách đặt biển phù hợp với quy định và phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Đối với các vị trí cần hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông (như nút giao, khu đông dân cư, khu vực tầm nhìn hạn chế, ...), Khu Quản lý đường bộ II yêu cầu tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác định tốc độ phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc điều kiện khai thác thực tế của đường; tiến hành thay thế bằng biển báo đúng QCVN 41:2024/BGTVT thay cho biển báo tạm thời./.

Khắc phục gần 10.000 vị trí bất cập về đèn tín hiệu, biển báo giao thông Qua rà soát gần 7.000 cụm đèn tín hiệu giao thông trên cả nước, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1.000 cụm có bất cập, tồn tại chủ yếu gồm thiếu đèn đếm ngược, kích thước hiển thị nhỏ, khó quan sát.