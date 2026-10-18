Chậm khắc phục hư hỏng đường, tạm dừng hai trạm thu phí BOT từ ngày 20/10

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 (nhà đầu tư); Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (doanh nghiệp dự án); Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC (đơn vị vận hành thu phí); Khu Quản lý đường bộ II; Công an và Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trạm thu phí Bến Thủy và trạm thu phí Bến Thủy 2.

Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (khai thác từ 11/2005) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT (khai thác từ 1/2014).

Thông qua quá trình theo dõi, quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam và ý kiến phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đối với công tác quản lý, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng tuyến tránh thành phố Vinh và tuyến Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cho thấy còn nhiều tồn tại kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, mất an toàn công trình.

Mặc dù Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, tuy nhiên nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chưa thực hiện việc khắc phục, sửa chữa kịp thời, triệt để các hư hỏng theo quy định.

Cụ thể, từ ngày 11/9-9/10/2026, doanh nghiệp dự án đã thực hiện một số hạng mục như vá ổ gà, xử lý các đoạn mặt đường rạn nứt nặng, cào gọt, bù kê vệt hằn lún bánh xe, bạt lề đường, chỉnh sửa biển báo, cọc tiêu hư hỏng, khắc phục hệ thống đèn tín hiệu giao thông và sơn dặm vạch kẻ đường … nhưng trên tuyến vẫn còn nhiều hư hỏng chưa được xử lý.

Bên cạnh đó, các tồn tại về chất lượng bảo trì đã được các cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc bằng văn bản; Khu Quản lý đường bộ II đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện rất chậm, chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu, gây mất an toàn giao thông và phát sinh nhiều phản ánh tiêu cực của dư luận.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và quy định của hợp đồng, Cục Đường bộ Việt Nam thông báo tạm dừng thu phí đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy-tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT trong thời gian 30 ngày kể từ 00 giờ 00 phút ngày 20/10/2026.

Thời gian tạm dừng thu phí dự án được khấu trừ vào thời gian thu phí của nhà đầu tư và tổn thất kinh phí do bị tạm dừng thu phí nhà đầu tư tự chịu theo quy định. Sau thời gian tạm dừng thu phí nêu trên, nếu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án chưa hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa triệt để các hư hỏng, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét tiếp tục xử lý theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án nghiêm túc chấp hành việc tạm dừng thu phí theo đúng yêu cầu nêu trên; hoàn thành các thủ tục cần thiết (liên quan đến sổ sách, số liệu, tài chính,… giữa nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án và đơn vị vận hành thu phí) để có thể tạm dừng thu phí đúng thời hạn yêu cầu.

Nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án khẩn trương huy động đủ nhân lực, thiết bị, tài chính để thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại, hư hỏng (hằn lún, trồi lún, nứt vỡ mặt đường, mất sơn kẻ vạch,…), bảo đảm chất lượng, an toàn giao thông, an toàn công trình.

Trong suốt thời gian tạm dừng thu phí, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án phải thực hiện đầy đủ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt; báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, xem xét việc thu phí trở lại khi hoàn thành công tác sửa chữa.

Trường hợp nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án không thực hiện hoặc thực hiện công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng không bảo đảm chất lượng, không triệt để dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông hoặc sự cố công trình, nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, tự chi trả toàn bộ chi phí bồi thường thiệt hại dân sự và bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự (nếu có).

Hai đơn vị trên cần phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, mở các làn thu phí để phương tiện lưu thông tự do, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí dự án; thông báo công khai việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC thực hiện tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng (ETC) tại Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 đúng thời hạn quy định nêu trên.

Sau khi nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án báo cáo hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, Khu Quản lý đường bộ II chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác sửa chữa, lập biên bản xác nhận và báo cáo, kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét kết thúc thời gian tạm dừng thu phí nếu việc sửa chữa, khắc phục của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án đạt yêu cầu hoặc đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý tiếp theo nếu chưa đạt yêu cầu./.

Rà soát danh sách phương tiện, đối tượng được giảm phí BOT đường bộ Những trường hợp có dấu hiệu lợi dụng chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí để trục lợi, cơ quan chức năng cần xác minh đến cùng để xử lý nghiêm.