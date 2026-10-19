Tháo gỡ khó khăn để Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột hoàn thành vào cuối năm

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 vừa được Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cũng như gỡ khó nguồn vật liệu nhằm mục tiêu sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự án đến nay đã hoàn thành khoảng 89,3% khối lượng theo hợp đồng. Trong đó, Dự án thành phần 1 (tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền Nhà nước) đạt 90%, chậm 3,2% so với kế hoạch; Dự án thành phần 3 (tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền Nhà nước Đắk Lắk) đạt 99%, chậm 1% so với kế hoạch; Dự án thành phần 2 (Ban Quản lý dự án Đường sắt) đạt 79%, đang chậm 2,24% so với kế hoạch hoàn thành trong năm 2026 (rút ngắn tiến độ từ 3-6 tháng so với hợp đồng).

Bộ Xây dựng cũng chỉ ra tiến độ chậm trễ là do một số nguyên nhân như: khó khăn đối với nguồn vật liệu đá bê tông nhựa; thiếu hụt nhân công; thời tiết bất lợi; một số nhà thầu còn chưa huy động đầy đủ nhân sự, máy móc, thiết bị; công tác triển khai đầu tư xây dựng hệ thống giám sát điều hành giao thông và trạm dừng nghỉ còn chậm so với chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, tỷ lệ giải ngân dự án đến thời điểm hiện tại đạt 27%, thấp hơn so với tỷ lệ mức bình quân chung của cả nước (62,9%)

Bên cạnh đó, nguồn cung cấp vật liệu tại Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 3 cơ bản đáp ứng nhu cầu, Dự án thành phần 2 hiện nay đang gặp khó khăn đối với nguồn vật liệu đá làm bê tông nhựa, do các mỏ đặc thù cấp cho dự án hiện nay đang còn hạn chế về các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho đá bê tông nhựa; đồng thời, các mỏ thương mại có trữ lượng thấp, công suất khai thác còn hạn chế.

Để đáp ứng tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục chủ động tìm kiếm các nguồn vật liệu đá bê tông nhựa trên địa bàn và khu vực lân cận đáp ứng yêu cầu về chất lượng; đồng thời có các giải pháp tăng ca, bổ sung dây chuyền để đẩy nhanh tiến độ khai thác, sản xuất và tập kết vật liệu đá bê tông nhựa, triển khai ngay công tác thi công hạng mục bê tông nhựa bảo đảm tiến độ của dự án.

Về triển khai thi công, với Dự án thành phần 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 9,5km còn lại (Km22+000-Km31+500), phấn đấu hoàn thành cùng thời điểm với Dự án thành phần 2 để phát huy hiệu quả đầu tư và khai thác đồng bộ.

Trong đó, Gói thầu số 2 đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục gia cố mái ta luy trước mùa mưa năm 2026; Gói thầu số 3 (cầu Km30+000 và cầu Cửa Đông) đẩy nhanh tiến độ lao dầm, hoàn thiện hạng mục bản mặt cầu trước ngày 30/11/2026 và các hạng mục còn lại (bờ bo, dải phân cách, vạch sơn) trước ngày 10/12/2026.

Về Dự án thành phần 2, Ban Quản lý dự án Đường sắt chỉ đạo nhà thầu thi công căn cứ khối lượng và thời gian thi công còn lại, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ lập lại ngay kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục đường găng đảm bảo tính khả thi, khẩn trương khắc phục các khó khăn, vướng mắc, huy động đủ nguồn lực tài chính, bổ sung máy móc, thiết bị, nhân vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù lại khối lượng đã chậm, bảo đảm tiến độ.

Cụ thể, hạng mục hầm Phượng Hoàng khẩn trương tổ chức thi công khoa học để bù lại khối lượng đã chậm đối với hạng mục vỏ hầm, vòm ngược cửa Tây thuộc ống hầm phải, hoàn thành trước ngày 10/12/2026; tăng cường nhân công và xe vận chuyển đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục nền đường, gia cố ta luy phía cửa Đông và cửa Tây; triển khai thi công ngay các hạng mục cơ điện, chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy phạm vi ống hầm trái.

Hạng mục cầu Cư San 9 khẩn trương bổ sung thêm thiết bị, nhân lực, tập kết đầy đủ vật liệu, tổ chức thi công hoàn thành hạng mục bản mặt cầu trước ngày 20/10/2026; các cầu Km44+875, cầu Km62+525 khẩn trương huy động nhân công thi công hạng mục đúc, lao lắp dầm, mố trụ cầu…

Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại của Dự án thành phần 3 như hạng mục bê tông nhựa chặt thuộc phạm vi nút giao Vụ Bổn, hệ thống an toàn giao thông và xử lý sạt trượt tại đồi Km70+00; hoàn thiện các thủ tục liên quan làm cơ sở nghiệm thu đưa dự án vào khai thác, sử dụng theo quy định.

Một hầm đường bộ tại dự án cao tốc đang được thi công, hoàn thiện. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các ban quản lý dự án tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán các khối lượng hoàn thành khi đủ điều kiện để kịp thời giải ngân nguồn vốn được giao; phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

Các ban quản lý dự án khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục để triển khai ngay đầu tư hệ thống giám sát điều hành giao thông trong quý IV/2026.

Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và các cơ quan liên quan thuộc tỉnh Đắk Lắk phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ trong tháng 10/2026, làm cơ sở tổ chức triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ bảo đảm khai thác đồng bộ khi dự án hoàn thành./.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột tổng chiều dài 117,5km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7km) và tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8km) với quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng, được chia làm 3 dự án thành phần gồm Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1 với 5.632 tỷ đồng; Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2 nguồn vốn 9.818 tỷ đồng; tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 3 với số vốn là 6.485 tỷ đồng. Trước đó, dự án này đã được thông xe, đưa vào khai thác 20km cao tốc vào cuối tháng 5/2025, các đoạn tuyến còn lại sẽ cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.