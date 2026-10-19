Nhiều dự án giao thông tiềm ẩn nguy cơ không thể hoàn thành trong năm nay

Dù mốc kế hoạch công trình về đích chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa, tuy nhiên, đến nay, một số dự án giao thông vẫn đang bị chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ không thể hoàn thành.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Dự án hoàn thiện hầm số 1, 2, 3 thuộc cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (cơ bản hoàn thành năm 2026, chi phí đầu tư 789,8 tỷ đồng) hiện đã bàn giao xong mặt bằng; sản lượng thi công các hầm số 1 và 2 đạt khoảng 49%, hầm số 3 đạt khoảng 32,7%, chậm khoảng 3%.

Nguyên nhân được Bộ Xây dựng chỉ ra là do công tác hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật chậm; khó khăn trong công tác vận chuyển vật liệu, đất đá đổ thải và phải thay đổi biện pháp thi công đào đá mái taluy đồi Km57; đối với cầu Km57+460 (giữa hầm số 2 và số 3) tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành trong năm 2026.

Tương tự, hầm Tuy An thuộc cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong (cơ bản hoàn thành năm 2026, chi phí đầu tư 169,1 tỷ đồng) dù không phải giải phóng mặt bằng nhưng sản lượng thi công đạt khoảng 17,8% và tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành kế hoạch. Dự án chậm tiến độ do nhà thầu thi công chậm, chủ đầu tư không quyết liệt chỉ đạo, điều hành thi công; ngoài ra việc nhập thiết bị cho hầm chậm hiện cũng đang chậm.

Có mốc tiến độ cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027, Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới-Bắc Kạn với tổng mức đầu tư 5.750,76 tỷ đồng, đến nay mặt bằng bàn giao đạt khoảng 99%, sản lượng thi công đạt khoảng 36%, chậm khoảng 41% so với kế hoạch, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch với nguyên nhân do thời tiết không thuận lợi và nhà thầu thi công chậm.

Dự án Quốc lộ 46 đoạn thành phố Vinh-Nam Đàn có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trước ngày 30/10/2026. Tuy nhiên, đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, sản lượng đạt 78,2% (chậm khoảng 10% so với kế hoạch), tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch do các công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật thời gian đầu bị chậm; nhà thầu thi công chậm.

Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn có tổng mức đầu tư 6.463 tỷ đồng (cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào sử dụng trong năm 2026, hiện tại, mặt bằng còn vướng khoảng 5,64ha và một số vị trí di dời công trình hạ tầng kỹ thuật.

“Sản lượng thi công đạt khoảng 38%, chậm khoảng 20% so với kế hoạch, tiềm ẩn nguy cơ không thể hoàn thành trong năm 2026 bởi một số nhà thầu thi công chưa đáp ứng yêu cầu; thời tiết thời gian vừa qua mưa nhiều ảnh hưởng đến tổ chức thi công...,” lãnh đạo Bộ Xây dựng thông tin thêm.

Với tổng mức đầu tư 4.145,23 tỷ đồng, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận có kế hoạch hoàn thành năm 2026, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, mặt bằng đã bàn giao xong, sản lượng thi công đạt khoảng 64,4%, chậm khoảng 9%, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch.

Ngoài một số nguyên nhân khách quan như: công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và xây dựng tái định cư chưa hoàn thành; khan hiếm nguồn vật liệu cát đắp nền đường, đá cấp phối, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho rằng Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chưa quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi công; chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục điều chuyển khối lượng, thay thế một số nhà thầu chậm tiến độ; lãnh đạo cấp cao của hầu hết các nhà thầu thi công chưa có sự quan tâm thoả đáng để ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, quyết tâm, nỗ lực vượt bậc trong việc tổ chức thi công; công tác tổ chức thi công chưa khoa học, hợp lý.

Mặt khác, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra các đơn vị thi công chưa nghiêm túc trong việc huy động máy móc thiết bị, nhân vật lực và tổ chức thi công các hạng mục, đặc biệt là các hạng mục điểm nghẽn cần phải tháo gỡ của dự án như đắp gia tải, cầu và đường đầu cầu theo đúng kế hoạch; việc chủ động tìm kiếm và tập kết vật liệu về công trường tiếp tục chậm trễ.

Nhiều dự án thi công vẫn đang thiếu nguồn vật liệu đá và cát đắp nền đường, cũng đã ảnh hưởng đến tiến độ công trình. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Theo kế hoạch, Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì có tổng mức đầu tư 1.258,18 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác, sử dụng năm 2027, tuy nhiên, hiện mặt bằng đã bàn giao được khoảng 98,5%, sản lượng mới đạt 13,1% do nhà thầu thi công chậm, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành.

Với tổng mức đầu tư 1.848 tỷ đồng, được yêu cầu hoàn thành tháng 10/2026, Dự án Quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700, tỉnh Quảng Nam đến nay đã bàn giao mặt bằng đạt khoảng 99,2%, sản lượng thi công đạt khoảng 89%.

Nhìn nhận dự án tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng do còn vướng một phần mặt bằng; khan hiếm nguồn cung cấp đá thi công bê tông nhựa ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà thầu; thời tiết bắt đầu bước vào mưa, ảnh hưởng đến tiến độ thi công móng mặt đường; một số nhà thầu thi công lực lượng mỏng, nhân sự chỉ huy công trường ít có mặt và không đầy đủ, bố trí cán bộ kỹ thuật ít và chưa đáp ứng yêu cầu công việc dẫn đến thiếu chủ động trong thi công.

Nhằm bảo đảm tiến độ các dự án nêu trên, Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với địa phương giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng; hỗ trợ nguồn vật liệu còn thiếu cho dự án; chỉ đạo nhà thầu thi công chủ động nguồn vật liệu, tập trung huy động nguồn lực tài chính, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ dự án; kiên quyết có giải pháp, hình thức xử lý các nhà thầu, đơn vị thi công chậm./.

Nhiều dự án giao thông chậm tiến độ, có nguy cơ không thể hoàn thành Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung, quyết tâm thực hiện đẩy nhanh tiến độ, tăng cường kiểm soát chất lượng công trình để bảo đảm kế hoạch hoàn thành.