Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long

Ngày 19/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ thi công sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông các cầu gồm: Cầu vượt công viên động vật hoang dã, cầu vượt Phú Đô, cầu sông Nhuệ, cầu hầm chui Đại học Tây Nam thuộc địa bàn các phường Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ (Hà Nội), thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long (làn cao tốc và đường gom).

Cụ thể, phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Điểm quay đầu đường Châu Văn Liêm dưới chân cầu vượt Phú Đô rào chắn 1/2 mặt đường, chiều rộng rào chắn 3.85m lắp đặt giàn giáo để thi công sửa chữa cầu vượt Phú Đô; phân luồng cục bộ để các phương tiện lưu thông qua 1/2 mặt đường còn lại. Sau khi thi công xong, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, luân chuyển rào chắn 1/2 mặt đường còn lại để thi công công trình.

Mặt cầu vượt Phú Đô rào chắn 1/2 mặt đường, chiều rộng rào chắn 5.05m thi công thảm bê tông nhựa, sửa chữa khe co giãn; phân luồng cục bộ để các phương tiện lưu thông qua 1/2 mặt đường còn lại. Sau khi thi công xong, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, luân chuyển rào chắn 1/2 mặt đường còn lại để thi công công trình.

Ngoài ra, khi thi công trên đường gom phải rào chắn 1/2 mặt đường gom phải từ Km4+640 (cầu vượt Châu Văn Liêm) đến Km5+650 (cầu vượt Đại học Tây Nam) để thi công sửa chữa đồng thời các hạng mục công trình tại cầu vượt Phú Đô, cầu vượt sông Nhuệ, cầu vượt Đại học Tây Nam; phân luồng cục bộ để các phương tiện lưu thông qua 1/2 mặt đường còn lại. Sau khi thi công xong, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, luân chuyển rào chắn 1/2 mặt đường còn lại để thi công công trình.

Đồng thời, khi thi công trên đường gom trái rào chắn 1/2 mặt đường gom trái từ Km5+650 (cầu vượt Đại học Tây Nam) đến Km4+988 (cầu vượt sông Nhuệ) để thi công sửa chữa đồng thời các hạng mục công trình tại cầu vượt sông Nhuệ, cầu vượt Đại học Tây Nam; phân luồng cục bộ để các phương tiện lưu thông qua 1/2 mặt đường còn lại. Sau khi thi công xong, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, luân chuyển rào chắn 1/2 mặt đường còn lại để thi công công trình.

Đối với việc thi công trên đường cao tốc phải, cao tốc trái rào chắn 1/2 mặt đường cao tốc từ Km3+878 (cầu vượt Động vật hoang dã) đến Km4+640 (cầu vượt sông Phú Đô) để thi công sửa chữa đồng thời các hạng mục công trình tại cầu vượt Động vật hoang dã, cầu vượt sông Nhuệ, cầu vượt Phú Đô; phân luồng cục bộ để các phương tiện lưu thông qua 1/2 mặt đường còn lại.

Sau khi thi công xong, bảo đảm an toàn cho các phương tiện, luân chuyển rào chắn 1/2 mặt đường còn lại để thi công công trình. Tổ chức giảm dần tốc độ phương tiện, bảo đảm tốc độ tối đa không quá 60 km/h và cho phép phương tiện lưu thông trên phần đường còn lại khi đi qua phạm vi thi công.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hiệu từ xa.

Tại vị trí thi công bố trí đầy đủ hệ thống bảo đảm an toàn giao thông; bố trí đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường, đèn cảnh báo ban đêm đặc biệt là khu vực ra vào; tại điểm ra, vào công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết khi đủ điều kiện an toàn mới cho người, phương tiện ra khỏi công trường; bảo đảm khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn theo quy định cho các phương tiện chuyển hướng vòng tránh qua vị trí thi công, ra vào công trường.

Song song với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng biện pháp thi công đã được phê duyệt, an toàn lao động trong quá trình thi công; Bảo đảm an toàn cho các công trình ngầm, nổi quanh khu vực thi công; hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố hư hỏng công trình quanh khu vực với nguyên nhân do thi công gây ra; Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn khai thác và chất lượng công trình cầu trong quá trình thi công; bảo đảm an toàn của các phương tiện lưu thông qua phạm vi thi công.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội điều chỉnh điểm dừng chờ xe buýt bị ảnh hưởng (nếu có) và thông báo cho các xí nghiệp vận hành xe buýt nắm bắt được phương án điều chỉnh tổ chức giao thông để lưu thông theo quy định.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) chỉ đạo bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường.

Đối với Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; phối hợp tuyên truyền đến nhân dân phương án phân luồng giao thông, tiến độ, thời gian thi công; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

Hà Nội: Phân luồng phục vụ thông xe đoạn từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long Đoạn tuyến từ đê Hữu Hồng (Km14+850) đến Đại lộ Thăng Long (Km29+200) tổ chức giao thông 1 chiều trên từng chiều đường riêng biệt cho tất cả các loại phương tiện trên tuyến đường Vành đai 4.

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