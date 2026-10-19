Thái Nguyên: Loạt dự án giao thông trọng điểm "chạy đua" tiến độ

Tỉnh Thái Nguyên đang tập trung đẩy mạnh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm và các dự án đường liên kết vùng.

Theo Sở Xây dựng Thái Nguyên, đối với Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới có tổng chiều dài khoảng 99,03 km, tổng mức đầu tư 21.228 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BOT, hiện nhà đầu tư đang đẩy nhanh công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, ưu tiên triển khai các vị trí nút giao Yên Bình, cầu Sơn Tiến, cầu Phúc Hà, nút giao Vành đai 1... Công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương khẩn trương thực hiện.

Tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới-Bắc Kạn có tổng chiều dài khoảng 28,8 km và tổng mức đầu tư 5.750 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công, các địa phương đã bàn giao mặt bằng khoảng 28,45/28,8 km cho nhà thầu thi công, đạt 99%.

Các nhà thầu thi công hiện đang tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2027.

Đối với Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn có tổng chiều dài khoảng 28,98 km, trong đó đoạn qua tỉnh Thái Nguyên khoảng 12,24 km và tổng mức đầu tư 1.665 tỷ đồng, hiện đã cơ bản hoàn thành, dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý 4/2026.

Tại Dự án cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối có tổng mức đầu tư 1.528 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, tiến độ thi công cầu Quang Vinh 1 đạt khoảng 65,4% giá trị hợp đồng, cầu Quang Vinh 2 đạt 46,6%, các hạng mục đường giao thông kết nối đang được triển khai.

Các đơn vị thi công đang tích cực thi công, dự kiến cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2 và đường kết nối đoạn 1 hoàn thành trong năm 2026; giai đoạn 2 và hệ thống điện chiếu sáng, điện mỹ thuật hoàn thành năm 2027.

Riêng Dự án xây dựng mới cầu Gia Bảy có tổng mức đầu tư hơn 610 tỷ đồng đang triển khai thi công các mố M1, M2 và trụ T1, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2026...

Cùng với các dự án này, Thái Nguyên đang chuẩn bị triển khai một số dự án giao thông quy mô lớn như: Dự án xây dựng mới cầu Bến Oánh với tổng chiều dài khoảng 1,3 km và tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công; Dự án xây dựng mới cầu Văn Lăng dài khoảng 410 m với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng; Dự án xây dựng tuyến đường liên kết, kết nối Thái Nguyên-Tuyên Quang với tổng chiều dài khoảng 31,5 km, tổng mức đầu tư 5.870 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công, dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2029....

Theo ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Nguyên, trong các tháng cuối năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án, phối hợp với các ban, ngành chức năng, chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ đề ra, ưu tiên các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026 như: đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn, các tuyến đường liên kết vùng, cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, đường kết nối và cầu Gia Bảy... đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án cao tốc, đường vành đai, cầu và các công trình hạ tầng giao thông khác./.

Gần 1.700 tỷ đồng đầu tư các dự án giao thông trọng điểm tại Đồng Tháp Việc đồng loạt triển khai các dự án giao thông trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá hạ tầng, nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực động lực của Đồng Tháp với các tuyến giao thông quốc gia.

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