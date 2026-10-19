Phố cổ Hà Nội: Giải bài toán dừng, đỗ xe từ nhu cầu thực tế

Tại khu vực phố cổ Hà Nội, việc xử lý phương tiện dừng, đỗ sai quy định đang được kết hợp với kiểm soát hoạt động trông giữ xe và tăng cường phối hợp giữa cảnh sát giao thông với công an cơ sở. Đây là những biện pháp nhằm hạn chế tình trạng chiếm dụng lòng đường, gây cản trở giao thông tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Kiểm soát đồng thời phương tiện và hoạt động trông giữ xe

Đặc thù của khu vực phố cổ Hà Nội là hệ thống đường phố nhỏ hẹp, tập trung đông dân cư, cơ sở kinh doanh, dịch vụ và các điểm tham quan du lịch. Nhu cầu đi lại, giao nhận hàng hóa, đón trả khách lớn trong khi không gian dành cho giao thông hạn chế khiến tình trạng phương tiện dừng, đỗ sai quy định có thể nhanh chóng gây cản trở lưu thông, nhất là tại những tuyến phố có mật độ phương tiện cao.

Trước thực tế đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) tăng cường phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về dừng, đỗ phương tiện. Hoạt động kiểm soát không chỉ tập trung vào người điều khiển phương tiện mà còn gắn với việc chấn chỉnh hoạt động trông giữ xe, hạn chế tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè.

Trong đợt kiểm tra ngày 19/10, lực lượng chức năng phát hiện, xử lý các trường hợp ôtô dừng, đỗ không đúng quy định trên những tuyến phố trung tâm. Bên cạnh việc lập biên bản trực tiếp, Cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi nhận hình ảnh vi phạm, phục vụ công tác xác minh và xử lý phạt nguội theo quy định.

Đáng chú ý, các chủ điểm trông giữ xe thuộc phạm vi quản lý của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã được tổ chức ký cam kết không bố trí phương tiện vượt quá phạm vi vạch sơn quy định. Việc kiểm soát hoạt động trông giữ xe được triển khai cùng với xử lý vi phạm dừng, đỗ, hướng đến bảo đảm phần đường dành cho phương tiện lưu thông.

Tại những tuyến phố có mặt cắt đường hạn chế, việc phương tiện dừng, đỗ trái phép hoặc trông giữ xe vượt phạm vi cho phép có thể làm thu hẹp diện tích lưu thông, gia tăng nguy cơ ùn ứ. Vì vậy, quản lý trật tự giao thông cần được thực hiện đồng bộ, từ kiểm soát hành vi của người điều khiển phương tiện đến hoạt động của các cơ sở trông giữ xe.

Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp với Công an phường Hoàn Kiếm kiểm tra phương tiện trên phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết sau thời gian triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên nhiều tuyến phố quanh khu vực phố cổ đã giảm rõ rệt, góp phần duy trì sự thông thoáng tại các tuyến đường từng là điểm nghẽn giao thông. Đây cũng là khu vực đang được duy trì các tiêu chí về trật tự đô thị, hướng tới xây dựng tuyến phố kiểu mẫu.

Tuy nhiên, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định, chủ yếu là xe kinh doanh vận tải, taxi và phương tiện đưa đón người. Để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, lực lượng tăng cường sử dụng hệ thống camera AI và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi hình làm căn cứ xử lý.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân, các hộ kinh doanh và người điều khiển phương tiện chấp hành quy định. Đối với khu vực tập trung nhiều nhà hàng, khách sạn và cơ sở dịch vụ, việc hướng dẫn phương tiện đón trả khách, giao nhận hàng hóa đúng nơi quy định có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tình trạng dừng, đỗ tùy tiện.

Gắn trách nhiệm quản lý với từng địa bàn

Việc phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an phường là một trong những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự giao thông tại khu vực phố cổ. Trong đó, Cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trên tuyến đường; Công an cơ sở phối hợp nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, người dân chấp hành quy định.

Cách làm này giúp công tác bảo đảm trật tự giao thông gắn với hoạt động quản lý thường xuyên, thay vì chỉ tập trung xử lý trong những đợt kiểm tra. Đối với các vị trí có nguy cơ phát sinh vi phạm, việc duy trì kiểm soát và kịp thời phát hiện bất cập có ý nghĩa quan trọng nhằm hạn chế tình trạng tái diễn.

Trước đó, tại hội nghị giao ban ngày 8/10 về kết quả thực hiện các kế hoạch giải quyết điểm nghẽn trong lĩnh vực trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 11/9 đến 7/10, toàn thành phố ghi nhận 351 lượt điểm ùn tắc giao thông, chủ yếu vào các khung giờ cao điểm.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu các đơn vị tiếp tục khắc phục những tồn tại trong quản lý trật tự đô thị, tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, không để tình trạng tái diễn sau kiểm tra. Việc giải quyết các điểm nghẽn phải được triển khai thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, địa bàn.

Đối với khu vực phố cổ, yêu cầu này đặt ra nhiệm vụ duy trì kiểm soát tại những tuyến phố có nguy cơ phát sinh vi phạm, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để xử lý bất cập ngay từ cơ sở.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, việc rà soát những vị trí thường xuyên xuất hiện phương tiện dừng, đỗ sai quy định, đánh giá nhu cầu trông giữ xe và những bất cập trong tổ chức giao thông là cơ sở để đề xuất biện pháp phù hợp. Đối với những tuyến phố tập trung hoạt động thương mại, du lịch, cần quan tâm đến phương án tổ chức đón trả khách, giao nhận hàng hóa, bảo đảm phù hợp với điều kiện hạ tầng.

Cán bộ Cảnh sát giao thông sử dụng thiết bị ghi hình trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Thực tế quản lý giao thông đô thị cho thấy, xử lý vi phạm chỉ là một trong những giải pháp để duy trì trật tự. Nếu thiếu kiểm tra thường xuyên và sự phối hợp của các lực lượng tại cơ sở, những hành vi dừng, đỗ tùy tiện có nguy cơ tiếp tục phát sinh. Do đó, bên cạnh xử lý nghiêm vi phạm, việc nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh và hiệu quả quản lý hoạt động trông giữ xe cần được thực hiện đồng bộ.

Tăng cường phối hợp giữa Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở, kết hợp kiểm tra, xử lý với tuyên truyền, hướng dẫn là hướng triển khai cần thiết để duy trì trật tự giao thông tại khu vực phố cổ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, hướng đến xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh tại trung tâm Thủ đô./.

Phí gửi ôtô tại một số tuyến phố Hà Nội lên tới 7,5 triệu đồng mỗi tháng Từ 15/10, Hà Nội áp giá trông giữ ôtô theo hợp đồng ngày đêm cao nhất 7,5 triệu đồng/tháng tại một số khu vực đô thị lõi, cùng các mức phí theo lượt được phân chia theo khu vực và loại phương tiện.