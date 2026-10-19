Làm chủ công nghệ chiến lược phục vụ hiện đại hóa quân đội

Chuyển đổi trong tư duy để tạo bước chuyển đột phá, không chỉ là một trường đại học mạnh về đào tạo mà còn mạnh về nghiên cứu - đây là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo khoa học “Học viện Kỹ thuật quân sự với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại” do Học viện Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức sáng 19/10, tại Hà Nội.

Chủ trì hội thảo, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thời gian qua, Học viện tiếp tục có những bước phát triển tích cực về tiềm lực, quy mô và chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ. Đội ngũ cán bộ khoa học ngày càng phát triển.

Năng lực nghiên cứu, làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi từng bước được nâng cao. Nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội và phát triển công nghiệp quốc phòng tự lực, tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại.

Tại hội thảo lần này, Trung tướng Lê Minh Thái đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá khách quan, thẳng thắn và đề xuất các vấn đề mang giá trị khoa học, thực tiễn, tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Đánh giá toàn diện, sâu sắc tiềm lực khoa học và công nghệ của Học viện, kết quả đạt được cùng những hạn chế, “điểm nghẽn” về thể chế, cơ chế quản lý, mô hình kết nối nghiên cứu - sản xuất - sử dụng; xác định định hướng phát triển các cụm công nghệ chiến lược mũi nhọn mà Học viện cần tập trung làm chủ; đề xuất giải pháp đột phá về mô hình quản trị đại học nghiên cứu, hạ tầng chuyển đổi số, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu chuyên sâu, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc kết hợp giữa “3 nhà”: nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, 60 năm xây dựng và phát triển đã tạo cho Học viện Kỹ thuật quân sự một nền tảng quan trọng về tri thức, đội ngũ, truyền thống, uy tín.

Trong phần lớn chặng đường đó, một trong những sứ mệnh nổi bật của Học viện là đào tạo các thế hệ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, nhà khoa học và tổng công trình sư có khả năng tiếp nhận, khai thác và làm chủ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, phục vụ Quân đội và đất nước.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực trực tiếp của phát triển, yêu cầu đặt ra đối với Học viện Kỹ thuật quân sự đã cao hơn: không chỉ làm chủ công nghệ mà phải từng bước tạo ra công nghệ mới; không chỉ truyền bá tri thức đã có mà phải tạo ra tri thức mới; không chỉ đào tạo người có khả năng giải quyết bài toán mà còn phải hình thành những con người có năng lực phát hiện và đặt ra những bài toán mới. Đây chính là nội hàm quan trọng của bước chuyển từ một trường đại học mạnh về đào tạo sang một đại học nghiên cứu thực sự.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai Quang Huy, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự đề xuất 3 chuyển đổi trong tư duy về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Thứ nhất, chuyển đổi trong tư duy về giá trị đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó tập trung đổi mới tư duy về định hướng giá trị, chuỗi giá trị và phát triển tiếp các kết quả nghiên cứu. Thứ hai, chuyển đổi trong tư duy về phát triển năng lực công nghệ của Học viện, tập trung nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ và phát triển công nghệ nền, công nghệ lõi và đặc biệt là công nghệ chiến lược. Thứ ba, chuyển đổi trong tư duy về quản trị theo hướng: thể chế-kiến tạo, nguồn lực - tập trung, định hướng chiến lược bám sát chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

Tại hội thảo, bên cạnh việc khẳng định và làm rõ những thành tựu nổi bật về khoa học và công nghệ của Học viện Kỹ thuật quân sự sau 60 năm xây dựng và phát triển, các đại biểu đã trao đổi, phân tích, làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Học viện đến năm 2035, tầm nhìn 2045 theo hướng hiện đại, chuẩn hóa, hội nhập, phát triển thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trong giai đoạn mới./.

Nghị quyết số 57: Tạo giá trị từ hợp tác công nghệ và chuyển đổi số Thúc đẩy hợp tác quốc tế đang mở ra cơ hội để Việt Nam huy động nguồn lực, tiếp cận tri thức và công nghệ tiên tiến, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm.

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