Lâm Đồng: Bố trí làm việc ngoài giờ hành chính vì mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Ngày 19/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, trọng tâm là bố trí làm việc ngoài giờ hành chính, buổi tối và ngày thứ Bảy, Chủ nhật từ nay đến hết năm 2026 để tháo gỡ các vướng mắc kinh tế-xã hội.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, giai đoạn cuối năm 2026 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng chậm trễ, tồn đọng công việc, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, các đơn vị phải bố trí thời gian hợp lý để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để công việc chậm trễ, tồn đọng.

Trang bị công nghệ mới tại Trung tâm phục vụ hành chính công để giải quyết nhanh chóng thủ tục hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Trong đó, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý, khai thác các nguồn thu, phấn đấu vượt tối thiểu 10% dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 do Hội đồng nhân dân tỉnh giao; tiếp tục rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách và kịp thời xử lý, giải quyết các hồ sơ đề nghị lập chủ trương đầu tư mới, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, khai thác và xử lý tài sản công...

Từng cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 đạt 10% trở lên. Riêng trong quý 4/2026 tập trung tăng trưởng tối thiểu 12,88% và phấn đấu đạt 13,5%.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể là giải quyết kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và các công việc còn tồn đọng; tranh thủ bố trí thời gian làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, để đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc.

Trường hợp cần giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động tổ chức các buổi làm việc ngoài giờ hành chính, vào buổi tối hoặc ngày nghỉ để kịp thời xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương chủ động, bố trí lịch công tác đi kiểm tra thực địa, làm việc vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật từ nay đến hết năm 2026, để tập trung xử lý các công việc như giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách; sắp xếp tài sản công dôi dư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án khó khăn ngoài ngân sách...

Các đơn vị bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào Thi đua cao điểm 180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026.

Các lực lượng được huy động để hỗ trợ người dân giải quyết nhanh chóng các hồ sơ thủ tục hành chính. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Trong hơn 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng đã dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số và đạt được nhiều kết quả. Tăng trưởng trong quý 3/2026 của tỉnh ghi nhận mức 9,65%, xếp thứ 20/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, nâng tốc độ tăng trưởng của địa phương trong 9 tháng lên 8,51%.

Trong 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng thu ngân sách gần 26.000 tỷ đồng, đạt hơn 80% dự toán Trung ương giao. Toàn tỉnh đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.

Địa phương cấp chủ trương đầu tư cho 63 dự án, với tổng vốn gần 200.000 tỷ đồng. Phần lớn các dự án thuộc lĩnh vực khoáng sản, năng lượng và sẽ là động lực tăng trưởng công nghiệp, từ đó đóng góp vào GRDP của tỉnh./.

Lâm Đồng gỡ vướng các dự án để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số Lâm Đồng đang tháo gỡ khó khăn cho 180 dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển đô thị, du lịch và năng lượng.