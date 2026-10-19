Lào Cai hỗ trợ làm mới, sửa chữa 2.726 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Theo Kế hoạch số 495/KH-UBND về hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026, tỉnh hỗ trợ 1.380 hộ nghèo và 1.346 hộ cận nghèo, trong đó xây mới 1.924 căn nhà, sửa chữa 802 căn.

Mức hỗ trợ là 60 triệu đồng/hộ xây nhà mới và 30 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà.

Đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo có tên trong danh sách năm 2026 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đang cư trú tại nhà tạm, nhà dột nát và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Nhà ở xây mới hoặc sửa chữa phải nằm trên đất ở hợp pháp, phù hợp quy hoạch, không thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở. Các hộ chưa nhận hỗ trợ nhà ở từ những chương trình, chính sách của Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc diện xem xét hỗ trợ theo Kế hoạch.

Nguyên tắc hỗ trợ là hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ; thực hiện chính sách hỗ trợ đúng quy định, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, dân chủ, công bằng, minh bạch, phát huy quyền làm chủ và tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân trong việc thực hiện xây dựng nhà ở.

Cùng với đó, huy động, lồng ghép các nguồn lực (nguồn ngân sách nhà nước, nguồn huy động hợp pháp khác, hỗ trợ nguyên vật liệu, ngày công…) để triển khai hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình, bảo đảm nguyên tắc Nhà nước huy động nguồn lực hỗ trợ theo phương thức trực tiếp một phần, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.

Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không thể tự tổ chức làm nhà, địa phương nơi đối tượng cư trú có trách nhiệm phối hợp với lực lượng quân đội huy động các nguồn lực theo phương châm “Ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều” để tổ chức xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình được thụ hưởng chính sách, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng nhà ở và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hộ gia đình.

Nhà ở sau khi xây mới hoặc sửa chữa phải bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu 30m²; riêng hộ đơn thân có thể xây dựng nhà dưới 30m² nhưng không thấp hơn 24m².

Công trình phải bảo đảm tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng; độ bền tối thiểu 20 năm đối với nhà xây mới và 10 năm đối với nhà sửa chữa.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Kế hoạch là 139,5 tỷ đồng, gồm 63,758 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, 40 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ an sinh xã hội của thành phố Đồng Nai và 35,742 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Về tiến độ thực hiện, các địa phương ban hành Kế hoạch triển khai hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn trước ngày 25/10/2026. Các địa phương tổ chức triển khai hỗ trợ làm nhà, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Riêng đối với những hộ được hỗ trợ làm nhà, hộ gia đình tự huy động được thêm kinh phí để làm nhà cao tầng với giá trị cao hơn nhiều so với kinh phí được hỗ trợ, thời gian hoàn thành có thể sau thời gian trên nhưng phải đảm bảo khởi công ngay sau khi có quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ làm nhà.

Việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai góp phần nâng cao chất lượng nhà ở, giúp các hộ dân có nhà ở ổn định, kiên cố, an toàn, có khả năng chống chịu với thiên tai, đồng thời giúp các hộ gia đình khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, giải quyết tình trạng thiếu hụt về nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội./.

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