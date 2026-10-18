Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng người Trung Quốc xâm phạm nhãn hiệu “Hằng Du Mục”

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ việc. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với SUN YUPENG (Tôn Bằng), quốc tịch Trung Quốc, về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “Hằng Du Mục”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với SUN YUPENG (Tôn Bằng), sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, SUN YUPENG là chồng cũ của bà Nguyễn Thị Thái Hằng (được biết đến với biệt danh Hằng Du Mục trên mạng xã hội). Nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hằng Du Mục. Ông Hảo sau đó giao cho con gái ruột là bà Nguyễn Thị Thái Hằng kinh doanh, bán hàng thông qua ứng dụng TikTok.

Mặt hàng táo đỏ là sản phẩm không được phép chuyển giao, chuyển nhượng hay ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu này. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)



Từ năm 2022, SUN YUPENG cùng vợ cũ nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng táo đỏ. Quá trình làm ăn, đối tượng biết rõ nhãn hiệu “Hằng Du Mục” thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Công Hảo và mình không được phép chuyển giao, chuyển nhượng hay ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng nhãn hiệu này.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với bà Nguyễn Thị Thái Hằng, lợi dụng uy tín và sự nhận diện của nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, SUN YUPENG đã thành lập Công ty Dịch Dương do mình làm người đại diện pháp luật để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang thương hiệu “Hằng Du Mục” mà chưa được sự chấp thuận của chủ nhãn hiệu là ông Nguyễn Công Hảo./.

Các thùng hàng chứa các sản phẩm không được phép chuyển giao, chuyển nhượng hay ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

