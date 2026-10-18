Học sinh tranh tài ứng dụng công nghệ giải quyết các vấn đề xã hội

Vòng chung kết chương trình NextGen Innovator 2026, dành cho học sinh lớp 6-12 trên cả nước vừa diễn ra hôm nay, 18/10, tại Hà Nội với sự tham gia của 9 đội xuất sắc nhất từ 140 đội đăng ký tranh giải.

Chương trình do Đại sứ quán Israel tại Việt Nam, Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hà Nội (HANISA) và Viện Đổi mới sáng tạo văn hoá, giáo dục và khởi nghiệp Việt Nam (VICEE) phối hợp tổ chức.

Chủ đề xuyên suốt của chương trình là “Trao quyền cho nhà đổi mới tương lai trong kỷ nguyên AI” với thông điệp dám thử, dám thất bại, dám đổi mới. Theo đó, các đội được yêu cầu ứng dụng các giải pháp sáng tạo để giải quyết một trong sáu vấn đề xã hội: AI vì cộng đồng; di sản văn hóa và du lịch thông minh; đô thị thông minh và bền vững; nông nghiệp công nghệ cao và an ninh lương thực; an ninh mạng và an toàn số; tương lai của học tập.

Chương trình mở đăng ký từ ngày 3 đến 30/8/2026, dành cho học sinh Việt Nam đang học từ lớp 6 đến lớp 12, đăng ký theo đội từ 2 đến 5 thành viên, tham gia miễn phí. Từ 140 hồ sơ dự thi, ban giám khảo chọn 30 đội vào vòng cố vấn 1:1 và đào tạo kéo dài hai tuần.

Trong hai tuần ở vòng cố vấn, 30 đội được gặp gỡ các chuyên gia đổi mới sáng tạo đến từ trường đại học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư; được cố vấn 1:1, mỗi cố vấn đồng hành cùng hai đội; và tham gia các buổi đào tạo về tư duy thiết kế, khởi nghiệp tinh gọn, kể chuyện và thuyết trình, công nghệ mới nổi và AI. Qua đó, các em được rèn luyện kỹ năng thuyết trình gọi vốn, giới thiệu ý tưởng, biết cách đặt vấn đề, kiểm chứng giải pháp, làm việc nhóm và tự tin trình bày trước hội đồng. Nhiều đội còn có cơ hội kết nối với mạng lưới khởi nghiệp và quỹ đầu tư.

Từ vòng cố vấn, ban tổ chức đã chọn 9 đội xuất sắc nhất vào chung kết và trao giải tiềm năng cho 4 đội.

Tại vòng chung kết, mỗi đội có tổng thời gian giới hạn bao gồm 2 phút chiếu video giới thiệu, 10 phút thuyết trình trực tiếp và tối đa 8 phút hỏi - đáp cùng ban giám khảo. Các dự án được chấm điểm dựa trên 5 tiêu chí cốt lõi: tính sáng tạo, tính khả thi, tác động xã hội, ứng dụng công nghệ và kỹ năng thuyết trình.

Theo ban tổ chức, bước vào phần thi chung kết, các thí sinh đã khẳng định bản lĩnh qua khả năng phản biện nhạy bén, tư duy chặt chẽ và sự am hiểu sâu sắc về đề tài. Chất lượng của từng dự án được minh chứng rõ qua những trải nghiệm thực tế, từ việc tiếp xúc với người trong nghề, khảo sát thị trường cho đến hành trình tự đặt vấn đề và đi tìm lời giải.

Giải quán quân của chương trình thuộc về đội Vietchronicle, gồm các học sinh đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ngoài ra ban tổ chức còn trao hai giải á quân, 6 đội đạt giải quý quân.

Giải thưởng gồm tiền mặt và học bổng toàn phần cho các khóa học về khởi nghiệp, kỹ năng hội nhập quốc tế….

Bên lề vòng chung kết, ban tổ chức bố trí không gian trưng bày sản phẩm mẫu của 9 đội vào chung kết và 4 đội đạt giải tiềm năng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm tạo sân chơi và khuyến khích học sinh quan tâm đến các vấn đề thực tế trong cuộc sống, đặt câu hỏi với hiện trạng, dám thử, dám thất bại, dám đổi mới ngay cả khi thành công không được đảm bảo, không nản lòng trước thất bại và từng bước trưởng thành./.

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