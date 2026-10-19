Kịp thời khống chế đám cháy khu nhà xưởng tại phường Đại Mỗ

Sáng 19/10, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng quây tôn phía sau chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, khiến cột khói đen bốc cao, có thể quan sát được từ nhiều tuyến đường ở khu vực phía Tây Thủ đô.

Vị trí xảy ra cháy ở sát cạnh nhiều bãi gửi xe ôtô, khu chung cư, nhà trọ cho sinh viên và người lao động... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và thiệt hại tài sản lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động 5 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Đại Mỗ triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng, ngăn chặn cháy lan.

Khu vực xảy ra cháy là dãy nhà xưởng tạm quây tôn nằm sát hồ điều hòa phía sau chung cư An Lạc, thuộc diện giải tỏa của địa phương. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Tại hiện trường, lực lượng thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế cùng máy xúc cũng có mặt để triển khai công việc.

Anh Trần Đình Hiếu, người dân địa phương cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy tại khu nhà xưởng tạm trong khu vực ngõ 67 Phùng Khoang, phía sau chung cư An Lạc. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, tạo thành cột khói đen lớn, có thể quan sát từ các tuyến đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi và Đại lộ Thăng Long. Một số nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ trước khi phát hiện đám cháy.

Ghi nhận của phóng viên, vụ cháy được lực lượng chức năng ngăn chặn và khống chế kịp thời, không gây thiệt hại về người, khu vực xảy ra cháy gồm dãy nhà trọ tự phát cùng nhiều kho, xưởng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

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