Ngân hàng đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sinh kế

Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn gắn với nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường là trọng tâm hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2026–2030.

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc. Chương trình hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính, giúp phụ nữ chủ động sinh kế, khởi nghiệp và phát triển kinh tế.

Hỗ trợ 50.000 cơ sở kinh doanh tiếp cận tài chính

Trong những năm qua, sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã giúp hàng triệu phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức và dịch vụ tài chính an toàn. Qua đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững và hạn chế tín dụng đen.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, với mạng lưới rộng khắp, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phối hợp quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn và trả nợ.

Đến hết năm 2025, dư nợ ủy thác qua các cấp Hội của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 153.400 tỷ đồng, với gần 2,5 triệu khách hàng. Đến ngày 30/9/2026, gần 9.200 tổ vay vốn Agribank do các cấp Hội quản lý có gần 157.000 thành viên, dư nợ gần 30.000 tỷ đồng.

Kế thừa những kết quả này, chương trình giai đoạn 2026–2030 mở rộng hỗ trợ từ tiếp cận tín dụng, giáo dục tài chính đến kết nối nguồn lực, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng. Chương trình ưu tiên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và các cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý.

Đến năm 2030, chương trình phấn đấu hỗ trợ, tư vấn 50.000 cơ sở kinh doanh do phụ nữ làm chủ, quản lý tiếp cận nguồn tài chính; củng cố ít nhất 1.500 hợp tác xã và 10.000 tổ hợp tác.

“Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở khả năng tiếp cận vốn mà phải gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát triển sinh kế bền vững và quản trị rủi ro,” Thống đốc nhấn mạnh.

Điểm mới của chương trình là huy động sự tham gia sâu rộng hơn của toàn hệ thống tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính vi mô và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, hình thành mạng lưới hỗ trợ đa dạng cho phụ nữ.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu tại tại lễ ký kết. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Hội, các tổ chức tín dụng và cơ sở đào tạo xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn phù hợp từng nhóm đối tượng, hướng tới mục tiêu 100% tổ trưởng các tổ vay vốn được trang bị kỹ năng số theo lộ trình. Nội dung hỗ trợ chú trọng sử dụng an toàn, hiệu quả dịch vụ ngân hàng, tài chính số và tài chính xanh, góp phần nâng cao năng lực tự chủ kinh tế của phụ nữ.

Thống đốc yêu cầu các đơn vị xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả thực hiện. Hai bên đánh giá hằng năm, sơ kết năm 2028, tổng kết năm 2030, gắn kết quả với thi đua, khen thưởng để nhân rộng mô hình hiệu quả, tránh hình thức, dàn trải.

Vốn tín dụng gắn với công nghệ, quản trị và thị trường

Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định phụ nữ không chỉ cần vốn mà còn cần kiến thức, công nghệ, thị trường và sự đồng hành để phát triển sinh kế bền vững. Tạo cơ hội tiếp cận công bằng các nguồn lực vừa góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vừa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng bao trùm.

Theo bà, ngành Ngân hàng có thế mạnh về tài chính, công nghệ và dịch vụ, trong khi tổ chức Hội có mạng lưới rộng khắp, gắn bó với hội viên. Sự kết hợp này giúp đưa chính sách vào cuộc sống, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế, đóng góp cho gia đình và xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh phụ nữ cần được tạo cơ hội thực chất để trở thành chủ thể tạo việc làm, thu nhập và giá trị cho xã hội. Nguồn vốn, công nghệ và kỹ năng quản trị là những bệ phóng có ý nghĩa quyết định.

“Sự hợp tác giữa hai cơ quan trong giai đoạn tới cần hướng trọng tâm vào việc kiến tạo hệ sinh thái đồng bộ, trong đó vốn tín dụng phải gắn với tư vấn, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường,” Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Vietnam+)

Theo đó, ngành Ngân hàng cần đồng hành cùng phụ nữ từ bước ươm tạo ý tưởng, xây dựng mô hình hợp tác xã đến thương mại hóa sản phẩm; phát triển sản phẩm tín dụng, dịch vụ tài chính phù hợp với đặc điểm, quy mô và chu kỳ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở do phụ nữ làm chủ.

Cùng với đa dạng hóa các kênh cung ứng vốn, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Ngân hàng và các cấp Hội phối hợp phổ cập kiến thức tài chính, hướng dẫn sử dụng ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Việc thúc đẩy tín dụng thương mại phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội. Tín dụng chính sách cần tiếp tục là điểm tựa cho phụ nữ yếu thế xây dựng sinh kế bền vững, cải thiện đời sống gia đình.

Tại lễ ký kết, 8 ngân hàng thương mại gồm VietinBank, Agribank, BIDV, Vietcombank, MB, Techcombank, VPBank và BAC A Bank tiếp tục ủng hộ chương trình“Kết nối yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động thêm 40 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa kế hoạch bằng các chỉ tiêu đo lường được, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả đến cơ sở. Thành công của chương trình phải thể hiện qua hiệu quả sử dụng vốn, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, hợp tác xã và mức cải thiện thu nhập, chất lượng cuộc sống của hội viên./.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng Phụ nữ ngành Ngân hàng thời đại mới.” Trong khuôn khổ các hoạt động an sinh xã hội, ngành Ngân hàng tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Kết nối yêu thương” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Nhân lễ ký kết, 8 ngân hàng thương mại gồm VietinBank, Agribank, BIDV, Vietcombank, MB, Techcombank, VPBank và BAC A Bank ủng hộ chương trình 40 tỷ đồng, mỗi ngân hàng 5 tỷ đồng. Trước đó, ngày 5/10/2026, tại chương trình nghệ thuật “Kết nối yêu thương” tổ chức ở Nhà hát Hồ Gươm, 5 ngân hàng thương mại đã ủng hộ tổng cộng 14 tỷ đồng, gồm HDBank ủng hộ 10 tỷ đồng và 4 ngân hàng thương mại nhà nước là VietinBank, Agribank, BIDV và Vietcombank, mỗi ngân hàng ủng hộ 1 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm này, 9 ngân hàng đã ủng hộ chương trình với tổng số tiền 54 tỷ đồng.

Phát huy vai trò phụ nữ trong nông nghiệp công nghệ cao gắn với tăng trưởng xanh Nhiều hợp tác xã có phụ nữ tham gia điều hành thường phát huy tốt lợi thế trong kết nối cộng đồng, kiểm soát chất lượng, phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương.

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