Đồng euro giảm giá so với hầu hết các đồng tiền trong G10

Đồng euro đã giảm giá so với hầu hết các đồng tiền trong nhóm 10 quốc gia giàu có (G10), khi xung đột tại Ukraine leo thang cùng các cuộc biểu tình lan rộng ở Pháp làm giảm sút lòng tin đối với đồng tiền chung châu Âu.

Trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, đồng euro có thời điểm giảm tới 0,5% so với đồng USD, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ hối thúc nước này phải chấm dứt xung đột với Nga.

Đồng euro có lúc chạm mức thấp 1,1183 USD/euro, trước khi thu hẹp đà giảm và giao dịch quanh ngưỡng 1,1212 USD/euro vào lúc 7 giờ 2 phút sáng 19/10 theo giờ Singapore.

Bà Carol Kong, chiến lược gia tại ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, nhận định đồng euro có thể xuống đến ngưỡng hỗ trợ 1,1130 USD/euro trong tuần này, đặc biệt là nếu đồng USD tiếp tục tăng giá do những căng thẳng địa chính trị.

Những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng tại châu Âu đang gây áp lực lên đồng euro trong một thời điểm vốn đã đầy khó khăn, khi chi phí năng lượng cao đe dọa tăng trưởng kinh tế và duy trì rủi ro lạm phát. Điều này khiến đồng tiền chung châu Âu có nguy cơ tiếp tục sụt giảm nếu tình hình địa chính trị xấu đi.

Trong tháng qua, đồng euro là đồng tiền có diễn biến yếu nhất trong nhóm G10, và trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2025./.

Đồng euro trượt giá, hướng tới tuần giảm thứ 5 liên tiếp Đồng tiền chung châu Âu đã chạm mức thấp nhất trong 17 tháng do những lo ngại của thị trường về gánh nặng nợ kỷ lục của Pháp và lộ trình chính trị đầy khó khăn để cắt giảm ngân sách.