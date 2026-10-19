SACOMBANK dành 40.000 tỷ đồng giảm lãi suất cho vay 2%

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngày 19/10 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng.

Chương trình hướng đến tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố nguồn lực tài chính và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển.

Theo đó, SACOMBANK giảm 2%/năm lãi suất cho vay, với lãi suất ưu đãi từ 8,5%/năm theo điều kiện của chương trình.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình là các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong những ngành nghề chủ lực, có nhu cầu bổ sung vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) - những nhóm khách hàng gắn với các lĩnh vực được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước ưu tiên hỗ trợ.

Thông qua chính sách tín dụng được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, SACOMBANK hướng đến khơi thông dòng vốn, đưa nguồn lực tài chính đến gần hơn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm chất lượng tín dụng, tuân thủ quy định và kiểm soát rủi ro trong quá trình cấp vốn.

Ông Loic Faussier, Tổng Giám đốc SACOMBANK cho biết: “Với tinh thần đồng hành và chia sẻ, chúng tôi kỳ vọng nguồn vốn ưu đãi sẽ tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời hỗ trợ người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính.”

Tháng 9/2026, SACOMBANK chủ động triển khai các cơ chế hỗ trợ khách hàng cá nhân, tập trung vào hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn về dòng tiền và khách hàng có nhu cầu vay mua nhà phục vụ an sinh. Theo chính sách áp dụng, mức giảm lãi suất từ 1,5%-2%/năm.

Trước đó, ngày 13/8/2026, SACOMBANK ra mắt chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng xuất nhập khẩu, trên cơ sở danh mục khách hàng thuộc phân khúc này có quy mô gần 100.000 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026 với mức giảm lãi suất lên đến 2% cho khách hàng mới và khách hàng hiện hữu.

Để triển khai chính sách, SACOMBANK chủ động thu hẹp biên lợi nhuận từ khoảng 2,79% xuống còn 0,79%, thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí vốn với doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế./.

SACOMBANK dành 115.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất đến 2% cho khách hàng Sacombank giảm lãi suất đến 2% cho khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ 13/8/2026 đến 31/12/2026 nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.