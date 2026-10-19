Đồng won lên mức cao nhất trong hơn hai năm so với đồng USD

Theo hãng thông tấn Yonhap, đồng won của Hàn Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai năm so với đồng USD trong phiên giao dịch 19/10, nhờ hoạt động bán đồng USD của các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước và các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Theo số liệu thị trường, vào lúc 15 giờ 30 ngày 19/10, đồng won được giao dịch ở mức 1.330,3 won/USD, tăng 1,1 won so với mức đóng cửa của phiên trước đó.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, có thời điểm tỷ giá xuống còn 1.327,6 won/USD, đánh dấu mức mạnh nhất của đồng nội tệ Hàn Quốc kể từ ngày 2/10/2024.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tỷ giá giữa hai đồng tiền dao động quanh ngưỡng 1.330 won/USD trong nhiều phiên gần đây. Trước đó, ngày 16/10, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Lee Hyoung-il nhận định với báo giới rằng tỷ giá hối đoái đang dần phản ánh phù hợp hơn với các yếu tố nền tảng của kinh tế Hàn Quốc.

Trên thị trường vốn, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 37,8 tỷ won (tương đương 28,3 triệu USD) cổ phiếu Hàn Quốc trong phiên giao dịch chính thức gần nhất. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán nước này vẫn ghi nhận diễn biến tích cực khi chỉ số KOSPI tăng 1,76%, đóng cửa ở mức 5.768,01 điểm.

Diễn biến tăng giá của đồng won cho thấy tác động đáng kể từ nguồn cung USD gia tăng trên thị trường ngoại hối, đặc biệt từ khu vực xuất khẩu và các dòng vốn đầu tư quốc tế trong bối cảnh giới chức Hàn Quốc cho rằng tỷ giá đang vận động phù hợp hơn với các nền tảng kinh tế cơ bản của quốc gia./.

Đồng won Hàn Quốc tăng giá nhờ xuất khẩu bán dẫn khởi sắc Đồng won Hàn Quốc tăng giá nhờ xuất khẩu bán dẫn khởi sắc, thặng dư thương mại và nguồn cung USD dồi dào, song giới chuyên gia cảnh báo tỷ giá vẫn có thể biến động do rủi ro địa chính trị.