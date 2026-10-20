Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 10-13/12 tới

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026.

Đồng chủ trì họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế, sau thành công của các kỳ Triển lãm năm 2022 và năm 2024.

Thông tin chung tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy cho biết được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 (Viet Nam International Defence Expo 2026, viết tắt: Viet Nam Defence Expo 2026), từ ngày 10-13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Ban Tổ chức dự kiến dành 2 ngày (12- 13/12/2026) để đón tiếp nhân dân tham quan Triển lãm.

Với chủ đề "Hòa bình-Hữu nghị-Hợp tác cùng phát triển,” triển lãm nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; chia sẻ chính sách, đường lối đối ngoại quốc phòng; chủ trương xây dựng Quân đội và phát triển nền công nghiệp quốc phòng; tạo điều kiện để các quốc gia, công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác.

Hoạt động cũng góp phần tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ để sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực lượng vũ trang; tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho Quân đội; quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước; tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp quốc phòng.

Họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Được tổ chức vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đây là sự kiện đối ngoại quốc phòng quy mô lớn, đa lĩnh vực, góp phần khẳng định đường lối, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Về quy mô, theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng, Triển lãm có tổng diện tích khoảng 123.800m2, tăng khoảng 23.800m2 so với Triển lãm năm 2024; được quy hoạch thành các khu vực chính: Khu vực chung khoảng 45.000m2 gồm khu đỗ xe, khu kiểm soát an ninh, khu hội thảo, phòng họp, quầy thông tin; khu vực đón tiếp khách VIP; khu trưng bày ngoài trời; khu trưng bày trong nhà; khu giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng, văn hóa ba miền; khán đài với khoảng 1.000 chỗ ngồi và sân biểu diễn; khu trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự.

Tại Triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không-Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Về các sản phẩm của Việt Nam, tại khu trưng bày ngoài trời, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giới thiệu vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế của Quân đội và Công an nhân dân, trong đó có nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Các gian trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Trong khu vực Triển lãm, Ban Tổ chức bố trí "Không gian giới thiệu sản phẩm kinh tế-quốc phòng và văn hóa ba miền" với diện tích khoảng 8.200m2, gồm khu vực sản phẩm kinh tế-quốc phòng tiêu biểu kết hợp các hoạt động tương tác, trải nghiệm và khu sản phẩm thương hiệu quốc gia, sản phẩm làng nghề đặc trưng vùng miền do Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cho các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội tham gia. Tiếp nối lần triển lãm trước, tại Triển lãm năm 2026, không gian này có sự tham gia trưng bày sản phẩm của Bộ Quốc phòng Lào.

Trong Không gian trưng bày có Không gian văn hóa Việt Nam với tiêu đề "Việt Nam gấm hoa - Khát vọng vươn xa." Bên cạnh đó, Khu trải nghiệm quốc phòng, trò chơi quân sự có các nội dung trải nghiệm quân y, kỹ thuật đặc công, chó nghiệp vụ, bắn súng mô phỏng./.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam: Huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức có chủ đề “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển,” dự kiến diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại sân bay Gia Lâm.