Truy tố Giám đốc hãng phim tư nhân Sao Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thị Hải Anh (sinh năm 1979, Giám đốc hãng phim tư nhân Sao Việt) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a- Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2020, Lê Thị Hải Anh là Giám đốc hãng phim tư nhân Sao Việt, có trụ sở tại phố Ngọc Khánh, Hà Nội. Đến năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, Hải Anh vay nợ nhiều, không đủ tiền duy trì hoạt động công ty và trang trải chi phí cá nhân.

Thời gian này, thông qua các quan hệ xã hội, Hải Anh quen chị Hoàng Thị O (sinh năm 1984 ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Chúc P (sinh năm 1982 ở Hải Phòng) nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của 2 chị để chi tiêu cá nhân.

Qua điều tra, đã làm rõ: Năm 2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hải Anh quen biết chị O và Vũ Thị Hồng X (sinh năm 1982, ở Hà Nội). Hải Anh giới thiệu với 2 chị là mình đang công tác tại Đài truyền hình Việt Nam.

Tin tưởng Hải Anh nên chị O và chị X kể cho Hải Anh biết việc cả hai chị cùng góp tiền mua chung thửa đất ở Quốc Oai, Hà Nội nhưng chưa làm được sổ đỏ. Đồng thời, 2 chị thống nhất nhờ Hải Anh làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất trên, mang tên đồng sở hữu của 2 chị.

Thời điểm đó, dịch COVID-19 đang bùng phát, chính phủ thực hiện giãn cách xã hội nên 2 chị thống nhất để chị O ứng tiền và trực tiếp chuyển hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho Hải Anh.

Để thực hiện việc này, ngày 10/6/2021, Hải Anh yêu cầu chị O tạm ứng 20 triệu đồng để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi nhận tiền và hồ sơ từ chị O, Hải Anh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc bị can có mối quan hệ thân thiết với một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Từ mối quan hệ này, bị can cam kết sẽ giúp được chị O được cấp sổ đỏ và yêu cầu chuyển thêm 600 triệu đồng. Tin lời Hải Anh, chị O đã chuyển cho bị can tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng để “chạy” làm sổ đỏ. Tuy nhiên sau khi nhận tiền của chị O, Hải Anh dùng chi tiêu cá nhân hết, đến nay mới trả lại được 200 triệu đồng.

Đối với trường hợp của chị P, Cơ quan điều tra đã làm rõ, tháng 5/2024, chị P bị Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập làm việc do liên quan trong vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn.”

Lo sợ sẽ bị xử lý hình sự nên chị P gặp Hải Anh để nhờ “chạy án.” Hải Anh đồng ý giúp, yêu cầu chuyển trước 30 triệu đồng và một chai rượu để làm quà tặng.

Tháng 5/2024, Hải Anh tiếp tục yêu cầu chị P chi 2 tỷ đồng phí “chạy án.” Do không có đủ tiền nên chị P từ chối thì Hải Anh “hạ giá” xuống còn 1,5 tỷ đồng. Tháng 6/2024, chị P đưa đủ số tiền trên cho Hải Anh nhưng sau đó vẫn bị Công an tỉnh Phú Thọ gửi giấy triệu tập làm việc.

Khi liên lạc với bị can để hỏi tình hình, Hải Anh nói đang xin gặp gỡ nhiều lãnh đạo ngành công an. Thấy Hải Anh không giúp được mình, chị P yêu cầu bị can xác nhận việc chị P đã đưa 1,5 tỷ đồng và nếu Hải Anh không giúp được sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền trên. Hải Anh đồng ý và ký vào Biên bản cam kết này.

Đến ngày 28/8/2021, chị P bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Mua bán trái phép hóa đơn.” Chị P nhiều lần liên lạc yêu cầu Hải Anh trả lại tiền nhưng bị can trốn tránh không gặp, không trả lại tiền. Tháng 10/2024, chị P gửi đơn tố giác hành vi của Hải Anh ra cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Hải Anh đã nộp 270 triệu đồng để khắc phục hậu quả, trả tiền cho chị P. Đến nay, bị can còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của chị P./.

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