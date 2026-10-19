Nỗ lực chuyển hóa địa bàn, hướng tới mục tiêu “thành phố không ma túy”

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU (ngày 31/10/2025) và Kết luận số 05-KL/TU (ngày 31/12/2025) của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Đảng ủy Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trọng tâm.

Mục tiêu cốt lõi được xác định là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ tội phạm, từng bước làm sạch địa bàn, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố không ma túy trước năm 2030.

Chuyển biến tích cực từ các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Nhằm làm sạch và chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động các nguồn lực hưởng ứng công tác phòng, chống ma túy.

Lực lượng Công an toàn thành phố đã tăng cường rà soát, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan và liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, xử lý vi phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 997 vụ với 1.693 đối tượng phạm tội về ma túy. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ phát hiện đã tăng 569 vụ và tăng 875 đối tượng.

Bên cạnh đó, các lực lượng đã xử lý hành chính 2.477 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, đồng thời đưa 1.115 đối tượng đi cai nghiện tập trung. Tính đến nay, toàn thành phố đang quản lý 5.426 đối tượng liên quan đến ma túy, bao gồm 1.608 người sử dụng trái phép chất ma túy, 518 người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone và 1.399 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện.

Đặc biệt, điểm nhấn quan trọng trong công tác đấu tranh thời gian qua là đợt cao điểm "45 ngày đêm" tổng rà soát, phát hiện và lập hồ sơ quản lý đối tượng ma túy. Đợt cao điểm được triển khai với 10 nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá, huy động 100% lực lượng làm việc xuyên đêm, không kể ngày nghỉ và ngày lễ.

Kết quả sau 45 ngày đêm triển khai quyết liệt, toàn lực lượng đã tổ chức xét nghiệm cho 56.040 đối tượng nghi vấn, qua đó phát hiện mới 1.867 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Quá trình điều trị, truy xét đã làm rõ 327 vụ với 601 đối tượng phạm tội về ma túy, đồng thời lập hồ sơ đưa 472 người đi cai nghiện tập trung.

Việc rà soát tổng thể đã giúp cơ bản làm sạch ma túy tại nhiều khu vực, góp phần kéo giảm các loại tội phạm về trật tự xã hội và tạo tiền đề quan trọng để các địa phương đẩy nhanh tiến độ chuyển hóa địa bàn.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, đánh giá thực tế cho thấy tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Nguồn cầu ma túy ngoài xã hội còn lớn khi số đối tượng liên quan được phát hiện, quản lý chiếm tỷ lệ cao.

Công tác quản lý đối tượng ở một số nơi đôi lúc chưa thật sự chặt chẽ, dẫn đến việc đối tượng lợi dụng để tiếp tục vi phạm. Đồng thời, các đường dây cung cấp ma túy vẫn cần tiếp tục đấu tranh, xử lý triệt để hơn trong thời gian tới.

Tập trung giải pháp bứt phá và đề xuất cơ chế phối hợp liên ngành

Theo lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, để giữ vững thành quả và tiếp tục đẩy nhanh lộ trình chuyển hóa địa bàn, Đảng ủy Công an thành phố đã đề ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, trọng tâm là Kết luận số 132-KL/TW ngày 18/03/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 16/04/2025 của Chính phủ, Nghị quyết số 02-NQ/TU và Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác phòng, chống ma túy sẽ gắn liền với Chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu xây dựng các xã, phường, đặc khu không ma túy, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu ít nhất 40% xã, phường, đặc khu không ma túy ngay trong năm 2026.

Công an thành phố cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với việc đánh giá, chấm điểm KPI và phân loại thi đua năm 2026 đối với người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương nếu để tình hình ma túy diễn biến phức tạp.

Song song đó, Công an các địa phương tập trung quản lý chặt chẽ số đối tượng đã có hồ sơ, ưu tiên các biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc hoặc xử lý hình sự đối với các đối tượng vi phạm mới phát hiện qua đợt cao điểm.

Công an các xã, phường tiếp tục duy trì 10 nhóm giải pháp đột phá, tập trung vào các nội dung: Thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình, cách làm hay; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm thu thập nguồn tin tố giác tội phạm từ nhân dân; tiếp tục rà soát toàn diện, theo dõi và kiểm tra định kỳ với các trường hợp có tiền sử sử dụng ma túy, đối tượng đã chấp hành xong quản lý sau cai nghiện và các trường hợp có nguy cơ cao.

Các đơn vị tăng cường công tác nắm hộ, nắm người; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để nâng cao trách nhiệm quản lý; mở rộng điều tra các vụ án, tập trung bóc gỡ triệt để các đường dây cung cấp, quyết tâm cắt đứt nguồn cung và không bỏ lọt tội phạm.

Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin tội phạm cho lực lượng công an xử lý trên tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không khoan nhượng với tội phạm ma túy".

Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, phường rà soát, đánh giá lại thực trạng sau đợt sáp nhập thôn, tổ dân phố (từ ngày 1/7/2026) để điều chỉnh lộ trình xây dựng thôn, tổ dân phố không ma túy cho phù hợp.

Đặc biệt, Đảng ủy Công an thành phố đề nghị Đảng ủy 4 xã, phường gồm Tây Hồ, Hải Vân, Sơn Cẩm Hà và Hòa Xuân sớm ban hành văn bản điều chỉnh, đăng ký lại lộ trình hoàn thành xây dựng xã, phường không ma túy đến hết năm 2028, thống nhất với mục tiêu chung của thành phố. Công an thành phố cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ tối đa các nguồn lực để các địa phương hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ đề ra./.

Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành địa bàn không ma túy vào năm 2030 Thành phố yêu cầu các lực lượng bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đối tượng, địa bàn và các tuyến trọng điểm; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

​

​

​