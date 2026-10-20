Bảo hiểm xã hội Quảng Ninh hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu và người tham gia

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ninh cho biết đến ngày 30/9, toàn thành phố ghi nhận 64.006 người đã tham gia bảo hiểm xã hội, 296.966 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 1.340.555 người tham gia bảo hiểm y tế, đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,47% dân số.

Đặc biệt, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trong 9 tháng đã đạt 8.136,6 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch được giao với tỷ lệ 106,22%.

Đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ninh cũng cho hay trong 9 tháng của năm 2026, đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ. Trong đó, công tác truyền thông và tư vấn chính sách được đẩy mạnh toàn diện với 190 hội nghị tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho gần 10.000 người tham gia, tổ chức 60 hội nghị đối thoại doanh nghiệp cùng hơn 1.077 tin, bài, phóng sự và các sản phẩm truyền thông số được phát hành.

Sự tăng trưởng tích cực trong công tác phát triển người tham gia tiếp tục là điểm sáng nổi bật với số lượng tham gia bảo hiểm xã hội tăng 42.227 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 364.006 người, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc là 312.077 người và bảo hiểm xã hội tự nguyện là 51.929 người. Số lượng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao 12,18%.

Đi đôi với công tác phát triển diện bao phủ, việc giải quyết và chi trả các chế độ ngắn hạn, dài hạn đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động và nhân dân. Trong 9 tháng qua, toàn thành phố có 3.197 người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng, 5.693 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cùng hàng trăm nghìn lượt người được thụ hưởng các chế độ ốm đau, thai sản. Đáng chú ý, tỷ lệ chi trả lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân đã đạt 93%, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao phó.

Hội nghị báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026. (Ảnh: BHXHQN)

Công tác quản lý quỹ và kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng đạt hiệu quả cao với hơn 2,09 triệu lượt khám chữa bệnh phát sinh, tổng chi phí thanh toán đạt 2.241,6 tỷ đồng, bằng 89,3% dự toán năm 2026. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra đơn vị sử dụng lao động, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại kiến nghị cùng tiến trình chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu dân cư… tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ xác thực số định danh cá nhân và căn cước công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt mức cao 99,89%, góp phần hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Bùi Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ninh đánh giá cao thần trách nhiệm và nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức toàn ngành. Bên cạnh đó, ông cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ cùng hệ thống cơ sở tập trung rà soát kỹ lưỡng các chỉ tiêu chưa đạt mức tối đa để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Bước sang quý cuối năm 2026, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ninh yêu cầu toàn đơn vị tập trung cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm gồm phát triển người tham gia, gia tăng nguồn thu, giảm thiểu nợ đọng, bảo đảm chi trả đúng chế độ, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nhằm hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra./.

Trên 101,49 triệu người được chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân Bảo hiểm xã hội Việt Nam nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh phần mềm, chuẩn hóa thông tin người tham gia và phối hợp với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố rà soát, hoàn thiện dữ liệu.