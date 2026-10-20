Hà Tĩnh lấy mẫu ADN của thân nhân, đẩy nhanh xác định danh tính liệt sỹ

Ngày 20/10, tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 đối với thân nhân các liệt sỹ chưa xác định được thông tin. Hoạt động được tổ chức theo cả hình thức tập trung và lưu động nhằm bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần xác định danh tính liệt sỹ, đáp ứng mong mỏi tìm kiếm người thân của hàng nghìn gia đình.

Theo kế hoạch, các điểm thu nhận mẫu tập trung được bố trí tại phường Thành Sen, xã Kỳ Anh và xã Đức Thọ. Cùng với đó, lực lượng chức năng tổ chức thu mẫu lưu động trên địa bàn toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sỹ tham gia.

Từ sáng sớm, đông đảo thân nhân liệt sỹ ở khu vực lân cận phường Thành Sen đã có mặt để đăng ký lấy mẫu sinh phẩm ADN. Tại xã Cẩm Bình, địa phương đã tổ chức đưa 86 thân nhân liệt sỹ, chủ yếu là người cao tuổi, đến làm thủ tục lấy mẫu.

Chị Nguyễn Thị Hà Phương, cán bộ Phòng Văn hóa xã Cẩm Bình cho biết, để tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sỹ, xã đã thuê hai xe ô tô và chuẩn bị các nhu yếu phẩm hỗ trợ, giúp người dân thực hiện nguyện vọng sớm tìm được hài cốt, đưa các liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương.

Để triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ đợt 2, công an các xã, phường có trách nhiệm rà soát 100% số liệt sỹ chưa xác định được thông tin và thân nhân thuộc diện thu mẫu; xác minh quan hệ thân nhân, hoàn thiện dữ liệu trên hệ thống và đăng ký thu mẫu đối với những người đủ điều kiện.

Theo quy định triển khai, mỗi liệt sỹ thu tối đa 2 mẫu sinh phẩm của thân nhân. Đối với những trường hợp không xác định được thân nhân còn sống, không có người đủ điều kiện, không liên hệ được hoặc chưa thể tổ chức thu mẫu do nguyên nhân khách quan, lực lượng chức năng phải xác minh, lập biên bản, nêu rõ nguyên nhân và kết quả.

Bên cạnh các điểm thu mẫu tập trung, các địa phương còn tổ chức đoàn công tác lưu động đến tận nhà hỗ trợ thân nhân liệt sỹ cao tuổi, ốm đau, đi lại khó khăn, bảo đảm tạo điều kiện tối đa để người dân tham gia lấy mẫu ADN.

Thượng tá Hồ Văn Phương, Phó trưởng Công an phường Thành Sen cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bố trí cán bộ, chiến sỹ và phân công nhiệm vụ cụ thể để hỗ trợ thân nhân liệt sỹ trong từng khâu lấy mẫu. Đây không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với những gia đình có công với đất nước. Vì vậy, lực lượng công an nỗ lực để thân nhân liệt sỹ thuộc diện thu mẫu trên địa bàn được tham gia đầy đủ.

Hiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh bố trí các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm phù hợp với số lượng thân nhân và đặc điểm từng địa bàn; kết hợp thu mẫu tập trung với thu mẫu lưu động, nhất là tại các địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn.

Việc tiếp tục rà soát, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ nhằm bổ sung dữ liệu phục vụ xác định danh tính những liệt sỹ còn thiếu thông tin, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính người đã hy sinh.

Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có 22.747 liệt sỹ, trong đó 9.928 liệt sỹ đã xác định được thông tin và 12.819 liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Đối với nhóm liệt sỹ chưa xác định thông tin, cơ quan chức năng đã cập nhật dữ liệu 10.537 trường hợp thân nhân thuộc diện thu mẫu ADN còn 2.282 trường hợp chưa xác định, chưa nhận được thông tin thân nhân thu mẫu./.

Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ đạt nhiều kết quả Đến 12/10/2026 tìm kiếm, quy tập được 3.551 hài cốt liệt sỹ, đạt 50,73% mục tiêu; hoàn thành lấy mẫu đối với hơn 211.300 hài cốt liệt sỹ, đạt gần 99,41% kế hoạch