Xã hội

Cảnh sát đường thủy kịp thời cứu sống nam thanh niên nhảy cầu Bến Lức

Tiếp cận hiện trường, các cán bộ, chiến sỹ đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ sơ cứu, sau đó chuyển đến Trung tâm Y tế xã Bến Lức để cấp cứu và xác minh nhân thân.

Minh Phú
Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp đưa nạn nhân từ xuồng máy lên bờ để sơ cứu, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. (Ảnh: TTXVN phát)
Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp đưa nạn nhân từ xuồng máy lên bờ để sơ cứu, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 20/10, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ, đưa một nam thanh niên nhảy cầu Bến Lức xuống sông Vàm Cỏ Đông đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 55 phút ngày 19/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên nhảy cầu Bến Lức. Ngay sau đó, đơn vị huy động 5 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xuồng máy nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đang ngụp lặn dưới nước. Các cán bộ, chiến sỹ đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ sơ cứu, sau đó chuyển đến Trung tâm Y tế xã Bến Lức để cấp cứu và xác minh nhân thân.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh D.T.E (35 tuổi, thường trú tại ấp Trung Thành, xã Phú Hưng, tỉnh Cà Mau; tạm trú tại phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Lực lượng chức năng đã liên hệ thân nhân đến tiếp nhận nạn nhân.

Việc triển khai lực lượng nhanh chóng, kịp thời đã góp phần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cứu sống nạn nhân, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn. Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã đề xuất lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh xem xét khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn nhằm kịp thời động viên tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cứu sống nam thanh niên #Hiện trường #Cấp cứu Tây Ninh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.