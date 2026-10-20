Cảnh sát đường thủy kịp thời cứu sống nam thanh niên nhảy cầu Bến Lức

Sáng 20/10, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ, đưa một nam thanh niên nhảy cầu Bến Lức xuống sông Vàm Cỏ Đông đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 55 phút ngày 19/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên nhảy cầu Bến Lức. Ngay sau đó, đơn vị huy động 5 cán bộ, chiến sỹ cùng 2 xuồng máy nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đang ngụp lặn dưới nước. Các cán bộ, chiến sỹ đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân vào bờ sơ cứu, sau đó chuyển đến Trung tâm Y tế xã Bến Lức để cấp cứu và xác minh nhân thân.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh D.T.E (35 tuổi, thường trú tại ấp Trung Thành, xã Phú Hưng, tỉnh Cà Mau; tạm trú tại phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Lực lượng chức năng đã liên hệ thân nhân đến tiếp nhận nạn nhân.

Việc triển khai lực lượng nhanh chóng, kịp thời đã góp phần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cứu sống nạn nhân, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn. Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã đề xuất lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh xem xét khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn nhằm kịp thời động viên tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ./.

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