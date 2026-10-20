Đề nghị các địa phương quyết liệt xử lý hàng giả trong lĩnh vực y tế

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế.

Theo Bộ Y tế, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, tận dụng mọi cơ hội để thực hiện hành vi vi phạm nhằm thu lợi bất chính.

Để tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia tại Công văn số 197/CV-BCĐQG ngày 18/9/2026 về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi quản lý.

Các tỉnh/thành phố cần chủ động rà soát, xác định các tuyến, địa bàn, kho hàng, trung tâm phân phối, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân, tài khoản thương mại điện tử, hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm để xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý.

Việc kiểm tra tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các sản phẩm y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; việc bán các thuốc kê đơn không đúng quy định tại các cơ sở bán lẻ thuốc và trên nền tảng thương mại điện tử; giả mạo nhãn hiệu, bao bì, tem nhãn, xuất xứ, chỉ dẫn địa lý; quảng cáo sai sự thật, gian dối về công dụng, thành phần, chất lượng sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế…

Bộ Y tế cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Thuế, Bộ đội Biên phòng, Thanh tra…, chính quyền cấp xã và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, cảng biển, sân bay để trao đổi, xác minh thông tin; kịp thời chia sẻ dữ liệu về đối tượng, phương thức, thủ đoạn vi phạm.

Đối với vụ việc phức tạp, có dấu hiệu hình thành đường dây lớn hoặc liên quan nhiều địa phương, phải chủ động thông báo, phối hợp điều tra, xử lý đồng bộ; không để đối tượng lợi dụng sự thiếu liên kết giữa các địa bàn để tẩu tán hàng hóa, thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc tiếp tục vi phạm; kịp thời báo cáo, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương trong quá trình xác minh, kiểm tra, xử lý vi phạm phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, không gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp; đặc biệt không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm…/.

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