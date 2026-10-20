Đội Công binh số 4 báo công dâng Bác thành tích trong tham gia gìn giữ hòa bình

Sáng 20/10, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ báo công dâng Bác của Đội Công binh số 4 sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).

Trước đó, đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 lắng nghe Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kính dâng lên Người những thành tích sau một nhiệm kỳ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở khu vực Abyei.

Báo công trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4 khẳng định, trong điều kiện an ninh phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, xa Tổ quốc, xa gia đình và người thân, cán bộ, nhân viên đơn vị luôn đoàn kết một lòng, giữ vững bản lĩnh chính trị, duy trì nghiêm kỷ luật, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đội Công binh số 4 Việt Nam đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Đội Công binh số 4 đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm công binh cho Phái bộ; xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông, cầu và công trình hạ tầng; củng cố hệ thống doanh trại, công trình bảo đảm an ninh, an toàn; góp phần nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị tích cực hỗ trợ nhân đạo, giúp đỡ cộng đồng, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân địa phương. Những con đường, công trình được hoàn thành còn kết nối tình hữu nghị, sự sẻ chia giữa những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với người dân sở tại.

Bằng tinh thần làm việc chuyên nghiệp, kỷ luật, trách nhiệm và sự chân thành, Đội Công binh số 4 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, được lãnh đạo phái bộ UNISFA, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; được chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, yêu mến. Những đóng góp nổi bật của Đội đã được phái bộ đề xuất lên Ban Thư ký Liên hợp quốc xem xét khen thưởng.

Chủ trì buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam biểu dương những nỗ lực, cống hiến của tập thể Đội Công binh số 4; nhấn mạnh thành tích của đơn vị thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ CHí Minh thành tích của đơn vị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định, khắc ghi lời dạy của Bác, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã biến những khó khăn, thử thách nơi địa bàn xa Tổ quốc thành môi trường rèn luyện bản lĩnh, ý chí và năng lực thực tiễn; biến trách nhiệm quốc tế thành hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp vào thành công chung của phái bộ và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng; vận dụng sáng tạo những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được trong môi trường quốc tế vào thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt trong công tác huấn luyện, đào tạo, truyền thụ kinh nghiệm, góp phần xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 nguyện tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, các đại biểu và cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 đã được trao tặng Huy hiệu Bác Hồ./.

Đội Công binh số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Các quân nhân của Đội Công binh số 4 đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng và phái bộ UNISFA giao.