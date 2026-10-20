Kiểm tra học kỳ chung đề toàn tỉnh, thành phố với học sinh lớp 5, 9 và 12

Sở giáo dục và đào tạo chủ trì xây dựng, thẩm định, cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do sở giáo dục và đào tạo lựa chọn. Việc kiểm tra phải có thông báo và được thực hiện cuối học kỳ I và cuối năm học đối với học sinh lớp 5; cuối học kỳ I và cuối học kỳ II đối với học sinh lớp 9, lớp 12.

Đây là điểm mới quan trọng trong thông tư sửa đổi quy định đánh giá học sinh vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Theo thông tư mới, đề kiểm tra phải phù hợp với yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục cùng cấp học. Nhà trường tổ chức coi, chấm, tổng hợp kết quả bảo đảm khách quan, công bằng, thực chất và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh của trường.

Với các môn học, thời điểm kiểm tra và khối lớp còn lại, trường tự ra đề.

Ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà trường được tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trên máy tính khi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hình thức kiểm tra phải được thông báo trước đến học sinh và cha mẹ học sinh về yêu cầu kỹ thuật. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ, truy xuất theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Học sinh khuyết tật được điều chỉnh hợp lý khi kiểm tra trên máy tính; trường hợp không thể tham gia kể cả khi đã điều chỉnh, học sinh được kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức phù hợp khác, kết quả có giá trị tương đương. Nguyên tắc đánh giá học sinh khuyết tật ở các cấp học nhằm bảo đảm tính nhân văn, đánh giá dựa trên sự tiến bộ của chính học sinh, không so sánh với các học sinh khác. Môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh được miễn trong kế hoạch giáo dục cá nhân thì được miễn kiểm tra, đánh giá và ghi “miễn” trong học bạ số; kết quả giáo dục kỹ năng đặc thù được đánh giá như một hoạt động giáo dục.

Đối với học sinh học tại lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường, giáo viên căn cứ nhận xét, đánh giá thường xuyên và kết quả đánh giá định kỳ môn Toán, môn Tiếng Việt (cấp tiểu học) hoặc môn Ngữ văn, môn Toán và các môn học khác mà học sinh có khả năng tham gia (cấp trung học cơ sở) để đánh giá học sinh.

Cũng theo quy định của Thông tư, đối với học sinh trong thời hạn chấp hành kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình động viên, giúp đỡ học sinh rèn luyện; sau khi học sinh hoàn thành việc chấp hành quyết định kỷ luật và được nhà trường công nhận, giáo viên chủ nhiệm đánh giá lại kết quả rèn luyện, ghi nhận sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định mới nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kết quả đánh giá học sinh, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tăng tính khách quan, công bằng, thực chất trong kiểm tra, đánh giá./.

Dự kiến mỗi học sinh có một học bạ số gắn với hồ sơ học tập suốt đời Theo dự thảo Thông tư mới, mỗi người học dự kiến được tạo một học bạ số duy nhất gắn với mã hồ sơ học tập suốt đời, cho phép tra cứu, xác minh, sử dụng trong học tập và các thủ tục hành chính liên quan.