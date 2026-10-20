Đề xuất giảm 31,8% thời lượng bồi dưỡng sư phạm cho giáo viên giáo dục nghề

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, chương trình được thiết kế lại theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành, cập nhật năng lực công nghệ mới.

Cụ thể, về thời lượng bồi dưỡng, chương trình dùng chung cho giáo viên dạy trình độ trung cấp, giáo viên dạy chương trình giáo dục trung học nghề và giảng viên dạy trình độ cao đẳng được đề xuất giảm thời lượng từ 280 giờ xuống còn 192 giờ, tương đương giảm 31,8%.

Đối với giáo viên dạy trình độ sơ cấp, chương trình tiếp tục duy trì thời lượng 96 giờ nhưng được cập nhật về cấu trúc và nội dung. Thời lượng thực hành, thảo luận, xử lý tình huống sư phạm, phân tích hồ sơ người học và thực tập giảng dạy được tăng cường.

Nội dung bồi dưỡng cũng cập nhật các yêu cầu mới như xây dựng hệ sinh thái dạy học số, khai thác học liệu số, tổ chức dạy học kết hợp và ứng dụng AI có kiểm soát, có trách nhiệm trong thiết kế, tổ chức bài giảng.

Dự thảo đồng thời phân định rõ chương trình bồi dưỡng năng lực sư phạm với chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp. Trong đó, chương trình năng lực sư phạm tập trung vào phương pháp dạy học, thiết kế bài dạy, đánh giá kết quả học tập và thực hành giảng dạy ban đầu phục vụ tuyển dụng; chương trình chuẩn nghề nghiệp hướng đến phát triển nghề nghiệp liên tục, gồm pháp luật về nhà giáo, đạo đức nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và quản trị chất lượng.

Một điểm đáng chú ý của dự thảo là cơ chế liên thông, tích lũy theo mô đun. Chương trình được cấu trúc thành các mô đun độc lập thuộc khối năng lực nền tảng và nâng cao. Người học hoàn thành chương trình sơ cấp được công nhận kết quả khối nền tảng khi học lên trình độ cao hơn đồng thời có thể đăng ký học toàn bộ chương trình hoặc tích lũy từng mô đun.

Mỗi mô đun có thể được công nhận hoàn thành theo một trong ba phương thức: học tập và đánh giá; công nhận kết quả học tập; hoặc đánh giá, công nhận năng lực đã có. Cả ba phương thức đều căn cứ vào cùng chuẩn đầu ra của mô đun.

Đối với người đã hình thành năng lực sư phạm qua thực tiễn nghề nghiệp, giảng dạy, nghiên cứu hoặc tự học, tự bồi dưỡng, dự thảo cho phép đăng ký đánh giá, công nhận năng lực đã có. Việc công nhận chỉ thực hiện khi người học đáp ứng đầy đủ chuẩn đầu ra tương ứng. Những mô đun đã được công nhận sẽ không phải học và đánh giá lại, qua đó tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu chất lượng.

Dự thảo cũng quy định cấp chứng chỉ bồi dưỡng dưới hình thức chứng chỉ số, kết nối và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu về nhà giáo và cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ, góp phần tạo thuận lợi cho việc tra cứu, xác thực và quản lý./.

Lần đầu tiên xác định chức danh riêng cho giáo viên trung học nghề Giáo viên trung học nghề được xác định với 3 hạng chức danh gồm hạng I, hạng II và hạng III, đồng bộ với hệ thống chức danh nhà giáo trong giáo dục quốc dân.