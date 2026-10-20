Gia Lai phê bình nhà thầu chậm tiến độ hoàn thiện 3 trường nội trú liên cấp

Dù đã bước vào năm học mới hơn 1 tháng, nhưng tiến độ thi công, hoàn thiện công trình và lắp đặt thiết bị tại các trường phổ thông nội trú liên cấp của tỉnh Gia Lai vẫn chưa đáp ứng kế hoạch, cam kết.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phê bình các nhà thầu thi công tại Ia Mơ, Ia Púch và Ia Nan; đồng thời cảnh báo nguy cơ không hoàn thành đúng thời hạn tại các trường ở Ia Dom, Ia Pnôn, Ia O và Ia Chia, yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khẩn trương nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn.

Phê bình nhà thầu tại Ia Mơ, Ia Púch, Ia Nan

Dù có tỉ lệ hoàn thành các hạng mục xây dựng cơ bản cao hơn các điểm trường còn lại, tuy nhiên, các nhà thầu thi công tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ, Ia Púch và Ia Nan vẫn bị tỉnh Gia Lai phê bình vì việc hoàn thiện công trình sau khai giảng vẫn chậm so với kế hoạch và cam kết.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Mơ, các nhà thầu thi công thuộc liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xuân Lộc Gia Lai, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xây dựng Hà Phong, Công ty Cổ phần Nam Sao, Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Thuận và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Lợi Phát.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, khối lượng thi công lũy kế toàn trường đạt khoảng 91%, nhưng tiến độ chung chậm 12 ngày.

Một số hạng mục còn chậm gồm nhà đa năng chậm 15 ngày, bể bơi chậm 20 ngày, nhà ăn chậm 10 ngày và các khối nhà ở học sinh chậm từ 5-10 ngày. Hệ thống sân đường nội bộ mới đạt khoảng 51%, sân bê tông đạt 53%, hệ thống điện ngoài nhà đạt 50%; thiết bị trường học mới đạt khoảng 61%. Những hạng mục này cần tiếp tục được hoàn thiện, lắp đặt đồng bộ để đáp ứng yêu cầu sử dụng.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Púch, liên danh thi công gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xây dựng Nhật Quang, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Đức Anh-Gia Lai và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Lợi Phát. Báo cáo cùng thời điểm cho thấy khối lượng thi công lũy kế đạt khoảng 96%, song một số hạng mục vẫn chậm 8 ngày, trong đó có nhà đa năng, nhà ăn, các khối nhà ở học sinh và nhà công vụ giáo viên. Việc hoàn thiện thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục phụ trợ vẫn cần tiếp tục triển khai.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Nan, liên danh thi công gồm Công ty Cổ phần 319.5, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xuân Vấn và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Lợi Phát.

Đến ngày 7/10, khối lượng lũy kế đạt khoảng 93,5%, tiến độ chung chậm 5 ngày. Nhà đa năng chậm 7 ngày, nhà ăn chậm 6 ngày; các khối nhà ở học sinh và nhà văn hóa còn một số công việc hoàn thiện chưa đáp ứng kế hoạch. Đáng chú ý, bể bơi mới đạt khoảng 62%, được đánh giá rất chậm; hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 74%, cũng thuộc nhóm cần tập trung đẩy nhanh.

Từ thực tế trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh các nhà thầu, tập trung thi công, hoàn thành dứt điểm những hạng mục còn lại để tổ chức nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng đồng bộ, tránh tình trạng công trình đã đưa vào khai thác nhưng vẫn còn nhiều phần việc dang dở.

Bốn điểm trường được cảnh báo nguy cơ không kịp tiến độ

Bên cạnh việc phê bình các nhà thầu tại Ia Mơ, Ia Púch và Ia Nan, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc biệt lưu ý các trường ở Ia Dom, Ia Pnôn, Ia O và Ia Chia đang có nguy cơ rất cao không hoàn thành đúng thời hạn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được yêu cầu kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị hoặc làm chậm tiến độ chung.

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom, liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng DACINCO và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Lợi Phát đảm nhận thi công. Khối lượng lũy kế toàn trường đạt khoảng 84,5%, tiến độ chung chậm 9 ngày. Đây là điểm trường còn khối lượng công việc đáng kể phải hoàn thành trước khi có thể nghiệm thu đồng bộ.

Tại Ia Pnôn, liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng DACINCO và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Lợi Phát là nhà thầu thi công. Khối lượng lũy kế đạt khoảng 84,2%, tiến độ chung chậm 5 ngày. Việc hoàn thiện các hạng mục xây dựng, hạ tầng và lắp đặt thiết bị cần được phối hợp chặt chẽ hơn để tránh kéo dài thời gian hoàn thành.

Tại Ia O, báo cáo cho thấy nhiều hạng mục xây dựng và hệ thống kỹ thuật còn phải tiếp tục triển khai; công tác lắp đặt thiết bị trường học cũng phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng từ các đơn vị thi công.

Tại Ia Chia, tiến độ xây dựng và lắp đặt thiết bị cũng là vấn đề cần được tập trung xử lý. Trách nhiệm hữu hạn tỉnh yêu cầu các nhà thầu tại những điểm trường này rà soát công việc còn lại, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức tăng ca, tăng kíp để bám sát các mốc tiến độ.

Đối với các nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị dạy học, thiết bị văn phòng và hệ thống điện ngoài nhà, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với nhà thầu xây dựng, xây dựng kế hoạch cụ thể về nhân lực và thiết bị, bảo đảm lắp đặt đầy đủ, đồng bộ. Thiết bị phải đúng chủng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật, được kiểm tra, đánh giá và thử nghiệm an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương trực tiếp kiểm tra, giám sát công trình, báo cáo độc lập, khách quan về tiến độ, chất lượng và điều kiện vận hành nhà trường trước 15 giờ ngày thứ Sáu hằng tuần.

Công tác nghiệm thu phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục; tuyệt đối không nghiệm thu, đưa vào sử dụng những công trình, hạng mục không bảo đảm chất lượng hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm an toàn trong điều kiện vừa thi công vừa tổ chức dạy học. Tỉnh yêu cầu các đơn vị xử lý kịp thời vướng mắc, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung, đồng thời quán triệt nguyên tắc không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng và yêu cầu kỹ thuật.

Đây là yêu cầu quan trọng để các trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới sớm hoàn thiện, vận hành đồng bộ, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh./.

Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền Năm học mới bắt đầu với lễ khai giảng và khánh thành hơn 100 trường nội trú tại các xã biên giới, thúc đẩy giáo dục, an ninh và phát triển kinh tế.