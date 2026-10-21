Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Liên minh châu Âu

Chuyến thăm Liên minh châu Âu của Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, diễn ra ở thời điểm quan hệ Việt Nam-EU đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp.

Tiếp sau chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ ngày 21 đến 24/10/2026 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Trong đó, chuyến thăm Liên minh châu Âu diễn ra ở thời điểm quan hệ Việt Nam-EU đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp.

Chuyến thăm nhằm khẳng định tầm quan trọng của Liên minh châu Âu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-EU ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu./.

Quan hệ thương mại Việt Nam-EU trước những chuyển động mới Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới châu Âu lần này được kỳ vọng sẽ chuyển hóa những cam kết cấp cao thành dự án, đơn hàng và dòng vốn cụ thể để thúc đẩy thương mại Việt Nam-EU.