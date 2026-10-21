Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tham quan Bảo tàng Glyptotek của Đan Mạch

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuộc lĩnh vực công thương, tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ các vướng mắc thực tiễn...