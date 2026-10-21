Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tham quan Bảo tàng Glyptotek của Đan Mạch

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, chiều tối 20/10/2026, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek - một trong những bảo tàng nghệ thuật và điêu khắc nổi tiếng nhất tại trung tâm thủ đô Copenhagen.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek tại trung tâm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek tại trung tâm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek tại trung tâm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tham quan Bảo tàng Glyptotek tại trung tâm thủ đô Copenhagen (Đan Mạch). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Việt Nam-Đan Mạch #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Bảo tàng Glyptotek #NQ 59-bt Đan Mạch
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