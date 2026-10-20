Việt Nam-Đan Mạch thúc đẩy hợp tác nghị viện và chuyển đổi xanh

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, chiều 19/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen, trao đổi các định hướng thúc đẩy hợp tác nghị viện, kinh tế, thương mại và chuyển đổi xanh.

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, chiều 19/10 theo giờ địa phương, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Đan Mạch sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là việc nâng cấp lên Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục ủng hộ triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ, giáo dục và đào tạo. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi giữa các cơ quan lập pháp, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát và quản trị quốc gia.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Về Biển Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Đan Mạch tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982./.