Việt Nam và Malaysia lần đầu tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng, thúc đẩy hợp tác về đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ, gìn giữ hòa bình và phối hợp duy trì ổn định khu vực.

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Datuk Lokman Hakim Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất.

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khoa học công nghệ; nghiên cứu mở rộng hợp tác về quân y, an ninh mạng và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Việt Nam đề nghị Malaysia hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Malaysia tham gia các khóa đào tạo tại Việt Nam.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình khu vực, quốc tế, nhấn mạnh phối hợp duy trì hòa bình, ổn định, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và giải quyết các bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đối thoại góp phần củng cố tin cậy, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia./.