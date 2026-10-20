Bộ Nội vụ "làm điểm" hoàn thiện vị trí việc làm, phương án biên chế trong quý 4

Ngày 20/10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ Nội vụ.

Liên quan đến nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực, Bộ Nội vụ xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, bảo đảm dễ thực hiện, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ sẽ tiến hành kê khai, cập nhật, bổ sung thông tin về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, thống kê khối lượng công việc, việc sử dụng nhân lực hiện có theo vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực.

Nhiệm vụ này sẽ thực hiện theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ hoàn thành việc rà soát, kê khai, cập nhật, bổ sung thông tin của đơn vị mình, xác nhận và gửi Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 22/10.

Giai đoạn tiếp theo, Tổ công tác của Bộ Nội vụ, Vụ Tổ chức cán bộ kiểm tra kết quả rà soát, báo cáo của các đơn vị; phối hợp với các đơn vị rà soát, kiểm tra, điều chỉnh dữ liệu để bảo đảm đáp ứng yêu cầu; xây dựng báo cáo chung.

Trong giai đoạn 3, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và cấp có thẩm quyền.

Về nhiệm vụ xây dựng phương án biên chế của Bộ Nội vụ giai đoạn 2027-2031, Bộ Nội vụ xây dựng phương án biên chế của Bộ Nội vụ giai đoạn 2027-2031 trên cơ sở kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực của Bộ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Bộ Nội vụ đặt mục tiêu nhiệm vụ này phải hoàn thành và gửi Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 2/11, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương (nếu có).

Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của Bộ. Theo đó, Bộ Nội vụ tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai nghiêm túc chủ trương về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, trong đó có việc quán triệt tinh thần Bộ Nội vụ là cơ quan thực hiện “điểm” theo chủ trương của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Bộ Nội vụ đặt mục tiêu hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 trong quý 4/2026 đồng thời bảo đảm việc triển khai đúng định hướng, đúng yêu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ và từng đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ./.

Không lấy biên chế hiện có để hợp thức hóa vị trí việc làm Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, phải từ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng bản mô tả công việc, xác định khung năng lực, từ đó xác định khối lượng công việc và số lượng người cần có.