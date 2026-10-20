Truyền thông quốc tế nhấn mạnh chiều sâu quan hệ Việt Nam-Đan Mạch

Truyền thông Đan Mạch (presse-fotos.dk, dr.dk, nyheder.tv2.dk, dk-sundhed.dk, seoghoer.dk…) và nhiều trang tin quốc tế đã đưa tin đậm nét về các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly trong chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài 3 ngày tại nước này.

Ngày 19/10, báo chí Đan Mạch và Ground News (Canada), hellomagazine.com (Anh), trang yahoo.com và tạp chí Town & Country (Mỹ) đã phản ánh tầm vóc và chiều sâu của quan hệ đối tác chiến lược xanh Việt Nam-Đan Mạch nhân dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao; khẳng định sự hiện diện của thế hệ kế vị Hoàng gia Đan Mạch - Thái tử Christian - trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Hoàng gia và đất nước Đan Mạch đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Các tin đưa đậm sự kiện Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì quốc yến tại Cung điện Christiansborg để vinh danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Thái tử Christian (con trưởng của Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary, người vừa tròn 21 tuổi tuần trước và là người đứng đầu hàng kế vị ngai vàng) lần đầu tiên tham dự quốc yến. Nhà vua Frederik X và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Quốc hội Đan Mạch cùng Viện Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen; trong khi Hoàng hậu Mary cùng Phu nhân Ngô Phương Ly thăm thư viện, trung tâm văn hóa và Nhà hát Hoàng gia.

Trang Ground News và tờ Town & Country nhấn mạnh, Đan Mạch và Việt Nam duy trì quan hệ ngoại giao từ năm 1971 và năm nay đánh dấu kỷ niệm 55 năm mối quan hệ đó.

Cung điện Hoàng gia và hàng loạt trang tin Đan Mạch nêu bật sự kiện Nhà vua trao Huân chương Voi cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam như một động thái đặc biệt. Trang dk-sundhed.dk dẫn thông cáo của Cung điện Hoàng gia nhấn mạnh, Huân chương Voi "lâu đời và cao quý nhất" trong hai huân chương hiệp sỹ hoàng gia và có cội nguồn từ giữa thế kỷ XV. Theo Bách khoa toàn thư Quốc gia Đan Mạch, Huân chương Voi chủ yếu được trao tặng cho các thành viên hoàng gia Đan Mạch, thành viên hoàng gia nước ngoài và các nguyên thủ quốc gia.

Thông cáo của Cung điện Hoàng gia Đan Mạch cho biết hiện có hơn 18.200 Việt kiều đang sinh sống tại Đan Mạch và khoảng 150 công ty Đan Mạch hoạt động tại Việt Nam. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh, y tế và lương thực, dựa trên mối quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập vào năm 2023. Ngoài ra, chuyến thăm cũng là dịp để khẳng định các lợi ích thương mại song phương.

Theo trang tv2.dk, những năm gần đây, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đan Mạch không ngừng mở rộng với sự hiện diện của các tập đoàn lớn như Pandora (tập đoàn đã xây dựng nhà máy tại Việt Nam) và tập đoàn Lego. Sự gắn kết chặt chẽ trong lĩnh vực đầu tư và thương mại này được xem là động lực cốt lõi thúc đẩy chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch.

Truyền thông Đan Mạch cũng nêu bật triển vọng hai nước đạt được khuôn khổ hợp tác chiến lược ở tầm cao mới, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác thương mại cùng nhiều mục tiêu khác./.

Nhà Vua Đan Mạch chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân Tối 19/10/2026, giờ địa phương (đêm 19, rạng sáng 20/10, giờ Hà Nội), tại thủ đô Copenhagen, Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.