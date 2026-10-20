Thế giới

Đà Nẵng chia sẻ giải pháp đô thị thích ứng tại Hội nghị APCS 15

Tại Hội nghị APCS 15 ở Nhật Bản, thành phố Đà Nẵng đã giới thiệu mô hình đô thị thích ứng thiên tai, tiến hành thủ tục gia nhập mạng lưới và mở rộng hợp tác quốc tế.

Thanh Phong
Đoàn công tác Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 15. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đoàn công tác Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 15. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ ngày 19 đến 21/10, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 15 (APCS) được tổ chức tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

Sự kiện năm nay mang chủ đề “Hợp tác và đồng kiến tạo: Các sáng kiến vì đô thị bền vững”, thu hút đông đảo lãnh đạo các đô thị lớn trong khu vực. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng bắt đầu tham gia các kỳ hội nghị APCS từ năm 2018. Đặc biệt, tại kỳ hội nghị lần này, thành phố đã chính thức tiến hành các thủ tục pháp lý để trở thành thành viên chính thức của mạng lưới APCS, khẳng định cam kết hội nhập quốc tế sâu rộng và chủ động đóng góp vào các sáng kiến phát triển đô thị bền vững.

Sáng 20/10, tham luận tại Phiên thảo luận chuyên đề “Đồng kiến tạo đô thị an toàn và chống chịu thiên tai qua các giải pháp hạ tầng và phi hạ tầng”, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nam Hưng đã giới thiệu chiến lược tiếp cận mang tính đột phá của địa phương.

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Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nam Hưng có bài phát biểu tham luận tại Hội nghị với chủ đề “Đồng kiến tạo đô thị an toàn và chống chịu thiên tai qua các giải pháp hạ tầng và phi hạ tầng”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính với tỉnh Quảng Nam năm 2025, thành phố Đà Nẵng mở rộng quy mô lên diện tích khoảng 11.870 km2 với hơn 3,2 triệu dân, trải dài từ dãy Trường Sơn đến Biển Đông.

Chính quyền Đà Nẵng xác định phương châm quản trị “một thành phố – một lưu vực” do quản lý phần lớn hệ sinh thái sông Vu Gia – Thu Bồn. Trên nền tảng đó, thành phố triển khai 3 nhóm giải pháp đồng bộ, trong đó ưu tiên hàng đầu là dành không gian cho nước trong Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang trình Chính phủ phê duyệt.

Thành phố chủ trương xác định không gian trữ và thoát lũ trước khi bố trí quỹ đất phát triển, hạn chế đô thị hóa tại vùng ngập sâu trên 1,5 m và bảo vệ nghiêm ngặt các hành lang thoát lũ tự nhiên.

Thành phố Đà Nẵng đồng thời kết hợp ba lớp hạ tầng gồm hạ tầng xám công trình thoát lũ, hạ tầng xanh - xanh lam theo mô hình đô thị bọt biển, cùng hạ tầng số dự báo ngập úng và triều cường theo thời gian thực.

Ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Đô thị an toàn không nhất thiết là đô thị có nhiều công trình nhất, mà là đô thị phát triển đúng nơi, dành không gian cho nước, dùng công nghệ để dự báo rủi ro và huy động cộng đồng cùng thích ứng, phục hồi”.

Trước đó, vào ngày 19/10/2026, Thị trưởng thành phố Fukuoka Takashima Soichiro đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác thành phố Đà Nẵng. Lãnh đạo hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, tập trung vào công tác quy hoạch, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.

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Thị trưởng thành phố Fukuoka Takashima Soichiro đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên lề diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nam Hưng đã hội đàm song phương với Thị trưởng thành phố Gwangyang (Hàn Quốc) Park Sung-hyeon. Hai bên cùng thảo luận các bước đi thực chất nhằm hiện thực hóa Thỏa thuận hợp tác hữu nghị được ký lại vào ngày 7/8/2026, ưu tiên thu hút doanh nghiệp Gwangyang đầu tư vào các dự án công nghệ cao, tiêu biểu là nhà máy tái chế pin xe điện nhằm thu hồi kim loại quý hiếm như lithium, coban, niken và mangan.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ thành phố Đà Nẵng tăng cường liên kết với các địa phương khu vực miền Nam Nhật Bản. Định hướng kết nối trọng tâm gồm mở đường bay trực tiếp từ tỉnh Nagasaki, thiết lập quan hệ logistics với tỉnh Okinawa và hợp tác với thành phố Hiroshima trong đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

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Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương làm việc với Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự kiến ngày 21/10, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng tiếp tục chương trình khảo sát thực địa tại cơ sở xử lý rác thải, hệ thống xử lý nước thải và trung tâm tái chế Seibu thuộc tỉnh Fukuoka./.

(Vietnam+)
#Đà Nẵng #Hội nghị APCS #Đô thị thích ứng thiên tai #Hợp tác quốc tế #Quản lý đô thị TP. Đà Nẵng Quảng Nam
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