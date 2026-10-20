Hơn 100 trường học ở Italy bị đe dọa đánh bom, hàng nghìn học sinh phải sơ tán

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 19/10, một thư điện tử đe dọa khủng bố viết bằng tiếng Italy kèm tiếng Arab đã được gửi đồng loạt tới 100 cơ sở giáo dục trên khắp Italy, buộc nhà chức trách phải lập tức ra lệnh sơ tán khẩn cấp hàng nghìn học sinh và giáo viên để bảo đảm an toàn.

Truyền thông Italy cho biết thư điện tử đe dọa đánh bom được gửi tới hàng loạt trường học thuộc đủ mọi cấp, từ mầm non, tiểu học đến trung học cơ sở, rải rác trên toàn Italy.

Nhà chức trách cùng ban giám hiệu nhà trường đã lập tức kích hoạt quy trình an ninh phòng ngừa, ra lệnh sơ tán khẩn cấp toàn bộ giáo viên và học sinh ra khỏi các tòa nhà.

Verona là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ tính riêng tại tỉnh này, hơn 1.000 người thuộc 27 cơ sở giáo dục, tập trung tại các đô thị Castel d'Azzano, Povegliano và Bosco Chiesanuova, đã phải nhanh chóng rời lớp học.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều trường học ở tỉnh Padova lân cận.

Lực lượng Hiến binh (Carabinieri) cùng chó nghiệp vụ đã lập tức được điều tới hiện trường để rà soát an ninh và bon phá chất nổ. Trong lúc chờ phụ huynh đến đón, các em học sinh được đưa tới tập trung tạm thời tại các nhà thi đấu thể thao.

Dù kết quả rà soát ban đầu cho thấy đây nhiều khả năng đây là lời đe dọa vô căn cứ, nhưng lãnh đạo các địa phương vẫn xử lý tình huống hết sức nghiêm ngặt nhằm tránh mọi rủi ro.

Chiều cùng ngày, Thống đốc vùng Veneto - ông Alberto Stefani đã chỉ trích vụ việc có mục đích nhằm “gieo rắc sợ hãi cho học sinh, giáo viên và các gia đình, làm gián đoạn việc học tập,” đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng truy tìm thủ phạm để xử lý nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật./.

Mỹ: Đe dọa đánh bom, xả súng khiến nhiều sở thú phải sơ tán và đóng cửa Các cuộc điện thoại đe dọa đang là vấn đề nghiêm trọng tại Mỹ, làm lãng phí nguồn lực, tiêu tốn hàng nghìn USD mỗi vụ và còn có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ và công chúng.